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Как экономить на
каждом литре бензина

Как экономить на каждом литре бензина
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 19202122
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 10:03

Re: Как экономить на каждом литре бензина

  nadaPups написав:избегайте пробок

А как избегать пробок? Как будто кто-то спецом в них влазит :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 13:20

  nadaPups написав:Старайтесь заправлятся в одном месте и претендуйте на скидку. Заправляйте полдный бак и лихачте и избегайте пробок.


Научите как в столице избегать пробки. Как ни поеду постоянно в них встреваю.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 20:41

  Ratatui написав:Научите как в столице избегать пробки. Как ни поеду постоянно в них встреваю.

Увы, на четырёхколёсном транспорте это невозможно.
Будет ещё больше. Проще говоря, Киев не расчитан на такое кол-во машин. А их с каждым годом прибавляется.
Либо смиритесь, либо меняйте свои условия)
http://lx4.me/c/fsKjNgqz - до +250грн за Коко-Кард від Форвардбанка. Бажаю успіхів.
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Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 20:21

Кому знижку на бензин? Глуско висилає коди - обіцяють 5 грн/літр. Пишуть, що тільки 01.04, тому поспішіть! https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 0641784629 + монобанк дає свій кешбек 8% для Глуско у квітні, при сплаті навіть кредитними...
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Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2020 15:24

Може хтось знає MCC код при купівлі пального через сайт wog.ua?
apostol
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2020 15:32

  apostol написав:Може хтось знає MCC код при купівлі пального через сайт wog.ua?

Год назад было
WM FACTOR GAS~~VASIL`KIV 5310 WOG.PayMaster
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 10:50

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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 10:53

  clientage написав:
  apostol написав:Може хтось знає MCC код при купівлі пального через сайт wog.ua?

Год назад было
WM FACTOR GAS~~VASIL`KIV 5310 WOG.PayMaster


Зустрічав інформацію, що МСС 5541.
Сам не тестив.

Цікаво, як зараз ...
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 12:15

Re: Как экономить на каждом литре бензина

  V2 написав:Цікаво, як зараз ...

А зараз вааще не проходят оплаты через апликуху
а вот через вэб https://store.wog.ua/ua/
удалось выяснить, шо теперь мерчант там
....IPAY.UA.*WOGSTORE
и МСС 5541 :)

ПС. Но могуу отаак, скользьь заметить, шо тот же ОККО предлагает мне на этой цене скидку 4.5грн через Пэй. Правда у него низзя впрок купить пару тонн топлива
Но, думаю цена на бензус еще на пару грн упадет пока рашка доздыхивает :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 16:44

Питання до тих, хто користується Вогом. 1. Якщо заправлятися придбаними до цього літрами на картці Прайд, персональна знижка буде нарахована за цю заправку (думаю, що ні, але на всякий випадок перепитую)?
2. Якщо заплатити за пальне частково/повністю бонусами, при цьому персональна знижка буде нарахована за цю заправку?
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