А как избегать пробок? Как будто кто-то спецом в них влазит
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Як заощаджувати та економити
Додано: Суб 14 бер, 2020 10:03
Re: Как экономить на каждом литре бензина
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 15 бер, 2020 13:20
Додано: Вів 24 бер, 2020 20:41
Увы, на четырёхколёсном транспорте это невозможно.
Будет ещё больше. Проще говоря, Киев не расчитан на такое кол-во машин. А их с каждым годом прибавляется.
Либо смиритесь, либо меняйте свои условия)
http://lx4.me/c/fsKjNgqz - до +250грн за Коко-Кард від Форвардбанка. Бажаю успіхів.
Додано: Сер 01 кві, 2020 20:21
Кому знижку на бензин? Глуско висилає коди - обіцяють 5 грн/літр. Пишуть, що тільки 01.04, тому поспішіть!
Додано: П'ят 01 тра, 2020 15:32
Год назад было
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... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 11 тра, 2020 10:50
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Додано: Пон 11 тра, 2020 10:53
Додано: Пон 11 тра, 2020 12:15
Re: Как экономить на каждом литре бензина
А зараз вааще не проходят оплаты через апликуху
а вот через вэб
удалось выяснить, шо теперь мерчант там
....IPAY.UA.*WOGSTORE
и МСС 5541
ПС. Но могуу отаак, скользьь заметить, шо тот же ОККО предлагает мне на этой цене скидку 4.5грн через Пэй. Правда у него низзя впрок купить пару тонн топлива
Но, думаю цена на бензус еще на пару грн упадет пока рашка доздыхивает
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 24 тра, 2020 16:44
Питання до тих, хто користується Вогом. 1. Якщо заправлятися придбаними до цього літрами на картці Прайд, персональна знижка буде нарахована за цю заправку (думаю, що ні, але на всякий випадок перепитую)?
2. Якщо заплатити за пальне частково/повністю бонусами, при цьому персональна знижка буде нарахована за цю заправку?
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