Как экономить на каждом литре бензина

apostol
Потому и пользуемся второй
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:24
Я заправляюсь на ОККО с -5грн/л от цены на стелле, и -КБ по карте от той же цены на стелле
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:28
Додано: П'ят 29 тра, 2020 19:59
Я заправляюсь на Глуско. Минус 3 гривни от стеллы (талон эпика)(стелла Глуско отличается от стеллы ОККО на 3 гривни). Кешбэк от мони 8% от цены на стелле.
Плюс 3% капает глускоинов. В выходные дни 6%.
Если заправляешь больше 1000 грн. (от стеллы) дают подарок. Шарфик, рюкзачок, мелочь всякая на выбор.
Неделю назад выграл 5 литров топлива.
Про ОККО забыл года как два.
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