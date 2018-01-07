RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Как экономить на
каждом литре бензина

Как экономить на каждом литре бензина
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 20212223
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 21:12

apostol
Потому и пользуемся второй
*******
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1242
З нами з: 31.10.12
Подякував: 258 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:24

  Искатель написав:
  miltador написав:Тут тихо і без шуму перезапустилась програма Mastercard Більше але тепер банкам треба самим спочатку стати партнерами програми щоб додати туди їх картки. Форвард картки вже можна додати. З цікавих сертифікатів - ОККО -3 грн\л.

На фоне 92-го с Glusko по 17,95 (талоны через Toplyvo UA) такой же по качеству 92-й с ОККО даже по 20,49... сомнительное удовольствие.
Интересно вот что. Второй месяц подряд Форвард ставит категорию АЗС. Кто здесь старожил (по другим кредиткам), бывало такое?
Хотя я не в претензии, даже наоборот :)

Я заправляюсь на ОККО с -5грн/л от цены на стелле, и -КБ по карте от той же цены на стелле
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31552
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2504 раз.
Подякували: 3676 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:28

  clientage написав:Я заправляюсь на ОККО с -5грн/л от цены на стелле, и -КБ по карте от той же цены на стелле

Діліться лайфхаком) У мене -3 персональна і -1 Оккопей
apostol
 
Повідомлень: 243
З нами з: 24.12.14
Подякував: 721 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 19:59

Я заправляюсь на Глуско. Минус 3 гривни от стеллы (талон эпика)(стелла Глуско отличается от стеллы ОККО на 3 гривни). Кешбэк от мони 8% от цены на стелле.
Плюс 3% капает глускоинов. В выходные дни 6%.
Если заправляешь больше 1000 грн. (от стеллы) дают подарок. Шарфик, рюкзачок, мелочь всякая на выбор.
Неделю назад выграл 5 литров топлива.
Про ОККО забыл года как два.
rollo
 
Повідомлень: 705
З нами з: 20.10.19
Подякував: 22 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 07:34

  rollo написав:Я заправляюсь на Глуско. Минус 3 гривни от стеллы (талон эпика)(стелла Глуско отличается от стеллы ОККО на 3 гривни). Кешбэк от мони 8% от цены на стелле.
Плюс 3% капает глускоинов. В выходные дни 6%.
Если заправляешь больше 1000 грн. (от стеллы) дают подарок. Шарфик, рюкзачок, мелочь всякая на выбор.
Неделю назад выграл 5 литров топлива.
Про ОККО забыл года как два.


Я уже не раз слышу об этих талонах Эпика на -3 грн. Сколько раз бывал в "Эпицентре" (где их раздают якобы) - ни разу, нигде не видел/не слышал! Один раз даже спрашивал: "Не, не знаем".
Я уже как-то писал: в нашем городе "Эпицентр" в 500 метрах от заправки Glusko, возможно, сами работники разбирают...
-3 от стеллы - это куда интересней, чем -2 грн на талоне от Toplyvo Ua.
Особенно если они еще и без срока действия.
Искатель
 
Повідомлень: 3784
З нами з: 22.02.16
Подякував: 562 раз.
Подякували: 2030 раз.
 
Профіль
4
4
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 12:14

  Искатель написав:Я уже не раз слышу об этих талонах Эпика на -3 грн. Сколько раз бывал в "Эпицентре" (где их раздают якобы) - ни разу, нигде не видел/не слышал! Один раз даже спрашивал: "Не, не знаем".
Я уже как-то писал: в нашем городе "Эпицентр" в 500 метрах от заправки Glusko, возможно, сами работники разбирают...
-3 от стеллы - это куда интересней, чем -2 грн на талоне от Toplyvo Ua.
Особенно если они еще и без срока действия.

Талоны должны быть на кассах Эпицентра. Один чек - один талон. Если попросить, дадут больше.
Старые, прошлогодние, -3 грн. Так получилось, что у меня их куча. Понравился одной тёте на кассе (иногда я очень обаятельный и привлекательный :oops: ) и она отдала мне целую пачку старых талонов.
Новые талоны по -2 грн. Кассиры эпика про них знают, но может их разбирают они и работники заправок. Ушлые операторы бензоколонок в нашем городе их даже продают.
Кроме того, раз в месяц мне приходит смс от Глуско с кодом на скидку. В апреле было -5 грн., а в мае -3грн.
rollo
 
Повідомлень: 705
З нами з: 20.10.19
Подякував: 22 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 20:19

rollo

И как качество на Glusco? Льете обычный 95 или Maxx? Нареканий нет?
Anadonta
 
Повідомлень: 806
З нами з: 25.11.12
Подякував: 110 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 22:41

  Anadonta написав:rollo

И как качество на Glusco? Льете обычный 95 или Maxx? Нареканий нет?

Я лью дизель. Отличный. По бензину, писали выше, никаких нареканий тоже.
Отмечу, что в нашем регионе дилеры Фолькс и Вольво заправляют свои машины, и тестовые в том числе, на Glusko.
rollo
 
Повідомлень: 705
З нами з: 20.10.19
Подякував: 22 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 16:01

Как экономить на каждом литре бензина

«WOG + Global24 = кешбек 10% на кошелёк»
Сегодня «Новость» на один из кошельков Gl24 поступила.
wilomik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 49
З нами з: 20.07.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 20212223
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Как экономить на лекарствах
D2 » Сер 17 кві, 2019 15:11
1 1368
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 кві, 2019 17:58
tramplin2
Как экономить на здоровье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:31
10 3229
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лис, 2018 12:37
katerinausenko08
Как экономить на продуктах до 50% 1, 2, 3, 4
evgen2018 » Нед 07 січ, 2018 16:41
32 9955
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 лис, 2018 00:07
safonovstanislav

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (1517)
01.06.2020 16:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.