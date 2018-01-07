Как экономить на каждом литре бензина

miltador написав:Тут тихо і без шуму перезапустилась програма Mastercard Більше але тепер банкам треба самим спочатку стати партнерами програми щоб додати туди їх картки. Форвард картки вже можна додати. З цікавих сертифікатів - ОККО -3 грн\л.
На фоне 92-го с Glusko по 17,95 (талоны через Toplyvo UA) такой же по качеству 92-й с ОККО даже по 20,49... сомнительное удовольствие. Интересно вот что. Второй месяц подряд Форвард ставит категорию АЗС. Кто здесь старожил (по другим кредиткам), бывало такое? Хотя я не в претензии, даже наоборот
Я заправляюсь на ОККО с -5грн/л от цены на стелле, и -КБ по карте от той же цены на стелле
Я заправляюсь на Глуско. Минус 3 гривни от стеллы (талон эпика)(стелла Глуско отличается от стеллы ОККО на 3 гривни). Кешбэк от мони 8% от цены на стелле. Плюс 3% капает глускоинов. В выходные дни 6%. Если заправляешь больше 1000 грн. (от стеллы) дают подарок. Шарфик, рюкзачок, мелочь всякая на выбор. Неделю назад выграл 5 литров топлива. Про ОККО забыл года как два.
rollo написав:Я заправляюсь на Глуско. Минус 3 гривни от стеллы (талон эпика)(стелла Глуско отличается от стеллы ОККО на 3 гривни). Кешбэк от мони 8% от цены на стелле. Плюс 3% капает глускоинов. В выходные дни 6%. Если заправляешь больше 1000 грн. (от стеллы) дают подарок. Шарфик, рюкзачок, мелочь всякая на выбор. Неделю назад выграл 5 литров топлива. Про ОККО забыл года как два.
Я уже не раз слышу об этих талонах Эпика на -3 грн. Сколько раз бывал в "Эпицентре" (где их раздают якобы) - ни разу, нигде не видел/не слышал! Один раз даже спрашивал: "Не, не знаем". Я уже как-то писал: в нашем городе "Эпицентр" в 500 метрах от заправки Glusko, возможно, сами работники разбирают... -3 от стеллы - это куда интересней, чем -2 грн на талоне от Toplyvo Ua. Особенно если они еще и без срока действия.
Искатель написав:Я уже не раз слышу об этих талонах Эпика на -3 грн. Сколько раз бывал в "Эпицентре" (где их раздают якобы) - ни разу, нигде не видел/не слышал! Один раз даже спрашивал: "Не, не знаем". Я уже как-то писал: в нашем городе "Эпицентр" в 500 метрах от заправки Glusko, возможно, сами работники разбирают... -3 от стеллы - это куда интересней, чем -2 грн на талоне от Toplyvo Ua. Особенно если они еще и без срока действия.
Талоны должны быть на кассах Эпицентра. Один чек - один талон. Если попросить, дадут больше. Старые, прошлогодние, -3 грн. Так получилось, что у меня их куча. Понравился одной тёте на кассе (иногда я очень обаятельный и привлекательный ) и она отдала мне целую пачку старых талонов. Новые талоны по -2 грн. Кассиры эпика про них знают, но может их разбирают они и работники заправок. Ушлые операторы бензоколонок в нашем городе их даже продают. Кроме того, раз в месяц мне приходит смс от Глуско с кодом на скидку. В апреле было -5 грн., а в мае -3грн.