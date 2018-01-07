Как экономить на каждом литре бензина

P.S. Крім Вогу десь ще можна накупити бензину, не встаючи з-за комп'ютера? Топливо.уа не варіант - мало партнерів і, здається, термін дії талонів обмежений.
Графік цін на бензин:
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 03 чер, 2020 17:43
WOG заграв новими фарбами. Сьогодні заїхав використати залишки бонусів. Виявилося, що при розрахунку бонусами враховується персональна знижка. Тобто, все як з живими грошима. Думаю тепер створити власний нафтовий резерв у зв’язку зі зростанням цін на нафту і вартості бензину в опті. Скоро на заправках ціни поповзуть вгору. При купівлі через сайт ВОГ більше 100 літрів пропонують знижку -3 грн бонусами + Форвард дає на заправки цього місяця 5% кешбеку. Бонуси треба буде одразу використати з урахуванням моєї персональної знижки -4 грн. Літри хай собі лежать, поки по акціям на інших заправках нижчі ціни – користуватися ними, а при зростанні цін на заправках використовувати вогівські літри. Якось так.
P.S. Крім Вогу десь ще можна накупити бензину, не встаючи з-за комп'ютера? Топливо.уа не варіант - мало партнерів і, здається, термін дії талонів обмежений.
Графік цін на бензин:
Додано: Сер 03 чер, 2020 21:08
Если в Киеве, то UPG. Там цена ниже чем -3 на ВОГ. И срок действия 6 месяцев с дня последней покупки.
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