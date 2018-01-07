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Как экономить на
каждом литре бензина

Как экономить на каждом литре бензина
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Як заощаджувати та економити
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 17:43

WOG заграв новими фарбами. Сьогодні заїхав використати залишки бонусів. Виявилося, що при розрахунку бонусами враховується персональна знижка. Тобто, все як з живими грошима. Думаю тепер створити власний нафтовий резерв у зв’язку зі зростанням цін на нафту і вартості бензину в опті. Скоро на заправках ціни поповзуть вгору. При купівлі через сайт ВОГ більше 100 літрів пропонують знижку -3 грн бонусами + Форвард дає на заправки цього місяця 5% кешбеку. Бонуси треба буде одразу використати з урахуванням моєї персональної знижки -4 грн. Літри хай собі лежать, поки по акціям на інших заправках нижчі ціни – користуватися ними, а при зростанні цін на заправках використовувати вогівські літри. Якось так.

P.S. Крім Вогу десь ще можна накупити бензину, не встаючи з-за комп'ютера? Топливо.уа не варіант - мало партнерів і, здається, термін дії талонів обмежений.

Графік цін на бензин:

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apostol
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 21:08

Если в Киеве, то UPG. Там цена ниже чем -3 на ВОГ. И срок действия 6 месяцев с дня последней покупки.
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 13:33

Перший пішов. Столична мережа КЛО, а також Глуско (за іншими не слідкував) підвищили ціни на пальне на 50 коп/літр. Так що не зволікаємо, хто хотів затаритись.
apostol
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 21:57

  apostol написав:Перший пішов. Столична мережа КЛО, а також Глуско (за іншими не слідкував) підвищили ціни на пальне на 50 коп/літр. Так що не зволікаємо, хто хотів затаритись.


Сейчас начнут писать, что нефть рекордно подорожала на 100%. Никто же не скажет, что она по 40 баксов, а до короны была по 55.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 16:40

Re: Как экономить на каждом литре бензина

Электрокары в несколько раз выгоднее. А с заграницы можно битую купить, починить и оформить тут - дешевле выйдет.
reiktss
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 17:00

Re: Как экономить на каждом литре бензина

Электросамокаты, даа, ток нуна хороший дождевик купить и сапоги.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 17:17

  reiktss написав:Электрокары в несколько раз выгоднее. А с заграницы можно битую купить, починить и оформить тут - дешевле выйдет.


Если повреждена батарея, то при быстрой зарядке (80% за 30 минут) может быть сюрприз. Вы никогда не видели, как загорается литиевая батарея мобильного телефона?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 20:23

Amid а че она должна быть повреждена?
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omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 22:32

omb
Там же человек писал
А с заграницы можно битую купить

Если хорошо всаженная, то может быть всякое. И не факт, что при покупке это можно будет определить.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 10:37

Почему может по одному и тому же аккаунту работать оккопей на мейзу и не срабатывать на сяоми(точно также дохожу до выбора платежной карты, нажимаю оплатить,висит пару минут и предлагает начать всё сначала)?
lara_08
 
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