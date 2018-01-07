P.S. Крім Вогу десь ще можна накупити бензину, не встаючи з-за комп'ютера? Топливо.уа не варіант - мало партнерів і, здається, термін дії талонів обмежений.
Графік цін на бензин:
|
|
|
Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 03 чер, 2020 17:43
WOG заграв новими фарбами. Сьогодні заїхав використати залишки бонусів. Виявилося, що при розрахунку бонусами враховується персональна знижка. Тобто, все як з живими грошима. Думаю тепер створити власний нафтовий резерв у зв’язку зі зростанням цін на нафту і вартості бензину в опті. Скоро на заправках ціни поповзуть вгору. При купівлі через сайт ВОГ більше 100 літрів пропонують знижку -3 грн бонусами + Форвард дає на заправки цього місяця 5% кешбеку. Бонуси треба буде одразу використати з урахуванням моєї персональної знижки -4 грн. Літри хай собі лежать, поки по акціям на інших заправках нижчі ціни – користуватися ними, а при зростанні цін на заправках використовувати вогівські літри. Якось так.
P.S. Крім Вогу десь ще можна накупити бензину, не встаючи з-за комп'ютера? Топливо.уа не варіант - мало партнерів і, здається, термін дії талонів обмежений.
Графік цін на бензин:
Додано: Сер 03 чер, 2020 21:08
Если в Киеве, то UPG. Там цена ниже чем -3 на ВОГ. И срок действия 6 месяцев с дня последней покупки.
Додано: Пон 08 чер, 2020 13:33
Перший пішов. Столична мережа КЛО, а також Глуско (за іншими не слідкував) підвищили ціни на пальне на 50 коп/літр. Так що не зволікаємо, хто хотів затаритись.
Додано: Пон 08 чер, 2020 21:57
Сейчас начнут писать, что нефть рекордно подорожала на 100%. Никто же не скажет, что она по 40 баксов, а до короны была по 55.
Додано: П'ят 19 чер, 2020 16:40
Re: Как экономить на каждом литре бензина
Электрокары в несколько раз выгоднее. А с заграницы можно битую купить, починить и оформить тут - дешевле выйдет.
Додано: П'ят 19 чер, 2020 17:00
Re: Как экономить на каждом литре бензина
Электросамокаты, даа, ток нуна хороший дождевик купить и сапоги.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 27 чер, 2020 17:17
Додано: Суб 27 чер, 2020 20:23
Amid а че она должна быть повреждена?
Кешбечные карты!
Додано: Суб 27 чер, 2020 22:32
omb
Там же человек писал
Если хорошо всаженная, то может быть всякое. И не факт, что при покупке это можно будет определить.
Додано: Пон 24 сер, 2020 10:37
Почему может по одному и тому же аккаунту работать оккопей на мейзу и не срабатывать на сяоми(точно также дохожу до выбора платежной карты, нажимаю оплатить,висит пару минут и предлагает начать всё сначала)?
|