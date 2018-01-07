А вы не задумывались, почему в такси так мало электричек?
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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 24 сер, 2020 10:41
А вы не задумывались, почему в такси так мало электричек?
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Додано: Вів 25 сер, 2020 18:27
unicdima
Предполагаю, что дешёвая электричка типа лифа (тесла не окупится) проезжает 180 км летом и 100 зимой, потом идёт на подзарядку. Да и закончить этот заряд надо не в любом месте, а там, где можн6о зарядиться. А таксист на обычном автомобиле может проехать около 1000 км в день, пусть даже и километр окажется дороже.
Додано: Вів 25 сер, 2020 18:43
Re: Как экономить на каждом литре бензина
по городу? в самом лучшем случае -- 200..250км, за 10..12 ч работы
... делайте хоть что-нибудь!
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