RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Как экономить на
каждом литре бензина

Как экономить на каждом литре бензина
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 22232425
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 10:41

  reiktss написав:Электрокары в несколько раз выгоднее. А с заграницы можно битую купить, починить и оформить тут - дешевле выйдет.

А вы не задумывались, почему в такси так мало электричек?
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 724
З нами з: 10.06.19
Подякував: 30 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 18:27

unicdima

Предполагаю, что дешёвая электричка типа лифа (тесла не окупится) проезжает 180 км летом и 100 зимой, потом идёт на подзарядку. Да и закончить этот заряд надо не в любом месте, а там, где можн6о зарядиться. А таксист на обычном автомобиле может проехать около 1000 км в день, пусть даже и километр окажется дороже.
Amid
 
Повідомлень: 1340
З нами з: 12.06.08
Подякував: 163 раз.
Подякували: 258 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 18:43

Re: Как экономить на каждом литре бензина

  Amid написав:А таксист на обычном автомобиле может проехать около 1000 км в день
по городу? в самом лучшем случае -- 200..250км, за 10..12 ч работы
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32190
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2559 раз.
Подякували: 3768 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 10:17

clientage
Пару раз в Борисполь и из него, плюс вечером/ночью из кабаков народ развозить - легко выйдет тысяча.
Мне так когда-то инструктор по вождению рассказывал, который до этого таксистом работал.
Amid
 
Повідомлень: 1340
З нами з: 12.06.08
Подякував: 163 раз.
Подякували: 258 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 11:26

  Amid написав:clientage
Пару раз в Борисполь и из него, плюс вечером/ночью из кабаков народ развозить - легко выйдет тысяча.
Мне так когда-то инструктор по вождению рассказывал, который до этого таксистом работал.

Тут простая математика!
С какой средней скоростью нуна двигаться, шобы проехать 1000 км за 10..12ч?
И так каждый день :)
Ср. скорость по Киеву 20..25км, ото в Борисполь сгонять ср. скорость будет 50..60
Такшо или математику нуна юзать или купить таки автомобиль :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32190
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2559 раз.
Подякували: 3768 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 12:09

clientage

С математикой согласен, тогда об этом не задумывался, вот во время этого обсуждения всплыло в памяти. Мне эта цифра врезалась в память, я давно на права сдавал, но да, таксистам доверять..., даже бывшим... :). Хотя речь шла не о каждом дне и преимущественно о ночном времени. Так что за 10-12-14 часов вечера/ночи пятницы намотать многие сотни км возможно.
Amid
 
Повідомлень: 1340
З нами з: 12.06.08
Подякував: 163 раз.
Подякували: 258 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 22232425
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Как экономить на лекарствах
D2 » Сер 17 кві, 2019 15:11
1 1504
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 сер, 2020 09:36
burdin1407
Как экономить на здоровье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:31
10 3301
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лис, 2018 12:37
katerinausenko08
Как экономить на продуктах до 50% 1, 2, 3, 4
evgen2018 » Нед 07 січ, 2018 16:41
32 10171
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 лис, 2018 00:07
safonovstanislav

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.