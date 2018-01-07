А вы не задумывались, почему в такси так мало электричек?
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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 24 сер, 2020 10:41
А вы не задумывались, почему в такси так мало электричек?
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Додано: Вів 25 сер, 2020 18:27
unicdima
Предполагаю, что дешёвая электричка типа лифа (тесла не окупится) проезжает 180 км летом и 100 зимой, потом идёт на подзарядку. Да и закончить этот заряд надо не в любом месте, а там, где можн6о зарядиться. А таксист на обычном автомобиле может проехать около 1000 км в день, пусть даже и километр окажется дороже.
Додано: Вів 25 сер, 2020 18:43
Re: Как экономить на каждом литре бензина
по городу? в самом лучшем случае -- 200..250км, за 10..12 ч работы
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 26 сер, 2020 10:17
clientage
Пару раз в Борисполь и из него, плюс вечером/ночью из кабаков народ развозить - легко выйдет тысяча.
Мне так когда-то инструктор по вождению рассказывал, который до этого таксистом работал.
Додано: Сер 26 сер, 2020 11:26
Тут простая математика!
С какой средней скоростью нуна двигаться, шобы проехать 1000 км за 10..12ч?
И так каждый день
Ср. скорость по Киеву 20..25км, ото в Борисполь сгонять ср. скорость будет 50..60
Такшо или математику нуна юзать или купить таки автомобиль
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 26 сер, 2020 12:09
clientage
С математикой согласен, тогда об этом не задумывался, вот во время этого обсуждения всплыло в памяти. Мне эта цифра врезалась в память, я давно на права сдавал, но да, таксистам доверять..., даже бывшим... . Хотя речь шла не о каждом дне и преимущественно о ночном времени. Так что за 10-12-14 часов вечера/ночи пятницы намотать многие сотни км возможно.
Додано: Чет 27 сер, 2020 23:23
Amid выше правильно написали, если таксист будет фильтровать заказы, то за смену 12 ч будет около 250 км, а если брать все вподряд, то максимум 300 км
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 28 сер, 2020 14:52
Заправляюсь на KLO з купоном в додатку - 4 грн. на 95 (23,79-4=19,79 грн.) Дають 3 купони за реєстрацію та встановлення додатку + іноді присилають. Ще роздають купони в Novusi, але там максимум -3 грн.
На заправці розраховуюсь кредиткою Альфи, тому + кешбек в цьому місяці 2% брудними + акційна розстрочка Альфи на 6 місяців.
Додано: Пон 07 вер, 2020 22:59
А ежели таксист из Борисполя отвез пару хасидов в Умань, а потом вернулся и ещё пару чемоданов в Винницу к примеру увёз?
Додано: Пон 07 вер, 2020 23:15
Ооо, эт герой )
Но чо хасиды блаблакар не юзают
... делайте хоть что-нибудь!
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