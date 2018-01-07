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Как экономить на
каждом литре бензина

Как экономить на каждом литре бензина
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Як заощаджувати та економити
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 18:06

  clientage написав:Ооо, эт герой )
Но чо хасиды блаблакар не юзают :)


Неа. Тяжело с гуцулом на иврите шпрехать. А английский для гуцула тоже темень. Поэтому в тилипоне тыкнул палцем куда и карета помчалась.
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