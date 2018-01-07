Как экономить на каждом литре бензина

Неа. Тяжело с гуцулом на иврите шпрехать. А английский для гуцула тоже темень. Поэтому в тилипоне тыкнул палцем куда и карета помчалась.
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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 08 вер, 2020 18:06
Додано: Вів 08 вер, 2020 20:24
10 вересня WOG святкує 20-річчя!
Проте готувати подарунки не потрібно. Навпаки, це ми підготували сюрпризи!
Приїжджай заправитись із збільшеною вигодою, адже окрім персональної знижки усі отримають до 20 гривень за кожен літр бонусами на PRIDE!
Кількість святкових бонусів визначається випадковим чином та буде зазначена у чеку або у push-повідомленні, якщо заправлятися із WOG PAY.
Ще й «зупинки» на шляху до Будинку на колесах будуть зараховані.
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.ua/t?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
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