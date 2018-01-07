Как экономить на каждом литре бензина
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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 08 вер, 2020 17:06
clientage написав:
Ооо, эт герой )
Но чо хасиды блаблакар не юзают
Неа. Тяжело с гуцулом на иврите шпрехать. А английский для гуцула тоже темень. Поэтому в тилипоне тыкнул палцем куда и карета помчалась.
Ratatui
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Додано: Вів 08 вер, 2020 19:24
10 вересня WOG святкує 20-річчя!
Проте готувати подарунки не потрібно. Навпаки, це ми підготували сюрпризи!
Приїжджай заправитись із збільшеною вигодою, адже окрім персональної знижки усі отримають до 20 гривень за кожен літр бонусами на PRIDE!
Кількість святкових бонусів визначається випадковим чином та буде зазначена у чеку або у push-повідомленні, якщо заправлятися із WOG PAY.
Ще й «зупинки» на шляху до Будинку на колесах будуть зараховані.
https://wog.ua/ua/action-detail/20_rokiv_wog/
Вознаграждение за оформление карт: зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн) v.pumb.ua/bc51BF
velvet
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Додано: Суб 24 жов, 2020 11:24
Wog до кінця місяця пропонує -6 грн, Окко -5 грн. Розщедрилися щось.
apostol
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Додано: Суб 24 жов, 2020 13:13
apostol написав:
Wog до кінця місяця пропонує -6 грн, Окко -5 грн. Розщедрилися щось.
по якимсь картам чи як?
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
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Додано: Суб 24 жов, 2020 13:15
unicdima написав: apostol написав:
Wog до кінця місяця пропонує -6 грн, Окко -5 грн. Розщедрилися щось.
по якимсь картам чи як?
стандартная скидка от стеллы до конца мес держателям карты Прайд от ВОГ
или Фишка от ОККО
+ 0.5грн за оплату смартом через соответствующий Пэй
+ кешбэк самой платёжной карты
ПС. Правда эти АЗС на днях повысили стоимость бензуса у себя на +0.5грн(27грн/л за 95евро)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Нед 25 жов, 2020 15:55
clientage написав: unicdima написав: apostol написав:
Wog до кінця місяця пропонує -6 грн, Окко -5 грн. Розщедрилися щось.
по якимсь картам чи як?
стандартная скидка от стеллы до конца мес держателям карты Прайд от ВОГ
или Фишка от ОККО
+ 0.5грн за оплату смартом через соответствующий Пэй
+ кешбэк самой платёжной карты
ПС. Правда эти АЗС на днях повысили стоимость бензуса у себя на +0.5грн(27грн/л за 95евро)
Даже с минус 5 дорого.
Ratatui
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Додано: Чет 29 жов, 2020 21:48
Вог зіпсувався. Тепер бонусами не можна частково оплатити купівлю пального, а при оплаті бонусами нові бонуси не нараховують, тобто розраховуєтесь ними по повній вартості пального. В топку таке.
apostol
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