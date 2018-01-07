Как экономить на каждом литре бензина

Проте готувати подарунки не потрібно. Навпаки, це ми підготували сюрпризи! Приїжджай заправитись із збільшеною вигодою, адже окрім персональної знижки усі отримають до 20 гривень за кожен літр бонусами на PRIDE!
Кількість святкових бонусів визначається випадковим чином та буде зазначена у чеку або у push-повідомленні, якщо заправлятися із WOG PAY.
Вог зіпсувався. Тепер бонусами не можна частково оплатити купівлю пального (в додатку вирізали цю можливість, на касі не перевіряв), а при оплаті бонусами нові бонуси не нараховують, тобто розраховуєтесь ними по повній вартості пального. В топку таке.
apostol написав:Вог зіпсувався. Тепер бонусами не можна частково оплатити купівлю пального (в додатку вирізали цю можливість, на касі не перевіряв), а при оплаті бонусами нові бонуси не нараховують, тобто розраховуєтесь ними по повній вартості пального. В топку таке.
Давным , давно заправился на воге и подумал, что бак пробил расход увеличился на 2 литра. Вернулся на старое место бак самозаклеился.