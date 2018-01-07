RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Как экономить на
каждом литре бензина

Как экономить на каждом литре бензина
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 24252627>
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 17:06

  clientage написав:Ооо, эт герой )
Но чо хасиды блаблакар не юзают :)


Неа. Тяжело с гуцулом на иврите шпрехать. А английский для гуцула тоже темень. Поэтому в тилипоне тыкнул палцем куда и карета помчалась.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7262
З нами з: 30.11.12
Подякував: 110 раз.
Подякували: 688 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 19:24

10 вересня WOG святкує 20-річчя!

Проте готувати подарунки не потрібно. Навпаки, це ми підготували сюрпризи!
Приїжджай заправитись із збільшеною вигодою, адже окрім персональної знижки усі отримають до 20 гривень за кожен літр бонусами на PRIDE!

Кількість святкових бонусів визначається випадковим чином та буде зазначена у чеку або у push-повідомленні, якщо заправлятися із WOG PAY.

Ще й «зупинки» на шляху до Будинку на колесах будуть зараховані.
https://wog.ua/ua/action-detail/20_rokiv_wog/
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 3070
З нами з: 06.03.09
Подякував: 21 раз.
Подякували: 392 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 11:24

Wog до кінця місяця пропонує -6 грн, Окко -5 грн. Розщедрилися щось.
apostol
 
Повідомлень: 292
З нами з: 24.12.14
Подякував: 804 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 13:13

  apostol написав:Wog до кінця місяця пропонує -6 грн, Окко -5 грн. Розщедрилися щось.

по якимсь картам чи як?
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 921
З нами з: 10.06.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 13:15

  unicdima написав:
  apostol написав:Wog до кінця місяця пропонує -6 грн, Окко -5 грн. Розщедрилися щось.

по якимсь картам чи як?

стандартная скидка от стеллы до конца мес держателям карты Прайд от ВОГ
или Фишка от ОККО
+ 0.5грн за оплату смартом через соответствующий Пэй
+ кешбэк самой платёжной карты

ПС. Правда эти АЗС на днях повысили стоимость бензуса у себя на +0.5грн(27грн/л за 95евро) :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32831
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2612 раз.
Подякували: 3848 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 15:55

  clientage написав:
  unicdima написав:
  apostol написав:Wog до кінця місяця пропонує -6 грн, Окко -5 грн. Розщедрилися щось.

по якимсь картам чи як?

стандартная скидка от стеллы до конца мес держателям карты Прайд от ВОГ
или Фишка от ОККО
+ 0.5грн за оплату смартом через соответствующий Пэй
+ кешбэк самой платёжной карты

ПС. Правда эти АЗС на днях повысили стоимость бензуса у себя на +0.5грн(27грн/л за 95евро) :mrgreen:


Даже с минус 5 дорого.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7262
З нами з: 30.11.12
Подякував: 110 раз.
Подякували: 688 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 21:48

Вог зіпсувався. Тепер бонусами не можна частково оплатити купівлю пального (в додатку вирізали цю можливість, на касі не перевіряв), а при оплаті бонусами нові бонуси не нараховують, тобто розраховуєтесь ними по повній вартості пального. В топку таке.
apostol
 
Повідомлень: 292
З нами з: 24.12.14
Подякував: 804 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 08:43

  apostol написав:Вог зіпсувався. Тепер бонусами не можна частково оплатити купівлю пального (в додатку вирізали цю можливість, на касі не перевіряв), а при оплаті бонусами нові бонуси не нараховують, тобто розраховуєтесь ними по повній вартості пального. В топку таке.


Давным , давно заправился на воге и подумал, что бак пробил расход увеличился на 2 литра. Вернулся на старое место бак самозаклеился.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7262
З нами з: 30.11.12
Подякував: 110 раз.
Подякували: 688 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:37

колеги підкажіть як максимально зекономити якщо на сокарі брати пальне
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10019
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 706 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 18:34

greenozon

на сокарі наврядчи щось путнє вийде, ту знижку яка нарахована на карту можна витратити здається лише в ButaCafe, але й тут є нюанс - я заправлявся там разів зо три, мінімум 30 літрів і в мене там близько 30 грн. бонусів...
nighthawk5
Аватар користувача
 
Повідомлень: 46
З нами з: 18.07.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 24252627>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Как экономить на лекарствах
D2 » Сер 17 кві, 2019 14:11
1 1663
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 сер, 2020 08:36
burdin1407
Как экономить на здоровье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:31
10 3425
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лис, 2018 11:37
katerinausenko08
Как экономить на продуктах до 50% 1, 2, 3, 4
evgen2018 » Нед 07 січ, 2018 15:41
32 10499
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лис, 2018 23:07
safonovstanislav

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (26113)
03.11.2020 19:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.