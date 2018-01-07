Как экономить на каждом литре бензина

Неа. Тяжело с гуцулом на иврите шпрехать. А английский для гуцула тоже темень. Поэтому в тилипоне тыкнул палцем куда и карета помчалась.
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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 08 вер, 2020 17:06
Додано: Вів 08 вер, 2020 19:24
10 вересня WOG святкує 20-річчя!
Проте готувати подарунки не потрібно. Навпаки, це ми підготували сюрпризи!
Приїжджай заправитись із збільшеною вигодою, адже окрім персональної знижки усі отримають до 20 гривень за кожен літр бонусами на PRIDE!
Кількість святкових бонусів визначається випадковим чином та буде зазначена у чеку або у push-повідомленні, якщо заправлятися із WOG PAY.
Ще й «зупинки» на шляху до Будинку на колесах будуть зараховані.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Суб 24 жов, 2020 13:13
по якимсь картам чи як?
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
Додано: Суб 24 жов, 2020 13:15
стандартная скидка от стеллы до конца мес держателям карты Прайд от ВОГ
или Фишка от ОККО
+ 0.5грн за оплату смартом через соответствующий Пэй
+ кешбэк самой платёжной карты
ПС. Правда эти АЗС на днях повысили стоимость бензуса у себя на +0.5грн(27грн/л за 95евро)
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 25 жов, 2020 15:55
Даже с минус 5 дорого.
Додано: Чет 29 жов, 2020 21:48
Вог зіпсувався. Тепер бонусами не можна частково оплатити купівлю пального (в додатку вирізали цю можливість, на касі не перевіряв), а при оплаті бонусами нові бонуси не нараховують, тобто розраховуєтесь ними по повній вартості пального. В топку таке.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 08:43
Давным , давно заправился на воге и подумал, что бак пробил расход увеличился на 2 литра. Вернулся на старое место бак самозаклеился.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:37
колеги підкажіть як максимально зекономити якщо на сокарі брати пальне
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 03 лис, 2020 18:34
greenozon
на сокарі наврядчи щось путнє вийде, ту знижку яка нарахована на карту можна витратити здається лише в ButaCafe, але й тут є нюанс - я заправлявся там разів зо три, мінімум 30 літрів і в мене там близько 30 грн. бонусів...
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