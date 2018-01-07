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Как экономить на
каждом литре бензина

Как экономить на каждом литре бензина
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 24252627
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 18:38

  apostol написав:Вог зіпсувався. Тепер бонусами не можна частково оплатити купівлю пального (в додатку вирізали цю можливість, на касі не перевіряв), а при оплаті бонусами нові бонуси не нараховують, тобто розраховуєтесь ними по повній вартості пального. В топку таке.


на касі ще можна але там таака процедурка шо капєц) Ну але зато бонуси доплюсувало до сезонної знижки і в принципі вийшла хороша ціна в результаті
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 10:54

Re: Как экономить на каждом литре бензина

-6грн\л на Wog
https://wog.ua/ua/action-detail/chorna_prechorna_p_yatnicya_6_grn_l_benzin_dp_2_grn_l_gaz/

Подскажите, кто знает, а что сейчас ОККО дает за ДР? Чашку кофе?
Alpha1251
 
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