на касі ще можна але там таака процедурка шо капєц) Ну але зато бонуси доплюсувало до сезонної знижки і в принципі вийшла хороша ціна в результаті
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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 03 лис, 2020 18:38
на касі ще можна але там таака процедурка шо капєц) Ну але зато бонуси доплюсувало до сезонної знижки і в принципі вийшла хороша ціна в результаті
Додано: Чет 12 лис, 2020 10:54
Re: Как экономить на каждом литре бензина
-6грн\л на Wog
Подскажите, кто знает, а что сейчас ОККО дает за ДР? Чашку кофе?
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