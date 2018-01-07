на касі ще можна але там таака процедурка шо капєц) Ну але зато бонуси доплюсувало до сезонної знижки і в принципі вийшла хороша ціна в результаті
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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 03 лис, 2020 18:38
на касі ще можна але там таака процедурка шо капєц) Ну але зато бонуси доплюсувало до сезонної знижки і в принципі вийшла хороша ціна в результаті
Додано: Чет 12 лис, 2020 10:54
Re: Как экономить на каждом литре бензина
-6грн\л на Wog
Подскажите, кто знает, а что сейчас ОККО дает за ДР? Чашку кофе?
Додано: Чет 12 лис, 2020 11:35
Wog зі своїми -6 в реалі перетворюється десь на -4.5, оскільки за бонуси ви зможете купити пальне лише за повну вартість.
Щодо Окко: здається, на день народження давали додаткову знижку -1 грн на літр, ну і чашку кави.
Додано: П'ят 13 лис, 2020 12:59
Re: Как экономить на каждом литре бензина
OKKO пятерку обещают и зимний дизель
Додано: Нед 29 лис, 2020 10:49
Как экономить на каждом литре бензина
Після переїзду на іншу квартиру заправляюсь в основному на КЛО. У додатку регулярно знижки на 5-4 л/бенз і 1,30-1,50 газ.
Постійно ! Я не встигаю вибирати купони, роблю скрін і кидаю у групу сусідам
Картка партнерська від ВОГ з 3 грн на бенз круглорічно і 1,20 газ просто катається в бардачку. Інколи на трасах потрапляю на Окко . На картці коло 200 грн від вересня лежить, в межах Києва неактуально по маршруту
Додано: Вів 13 кві, 2021 14:10
Re: Как экономить на каждом литре бензина
Додано: Вів 13 кві, 2021 14:16
Тоже вчера обламался с оккопэйем, не начислили 0,5. Как то я пропустил новость, что они за него теперь не начисляют 0,5.
Плохо что серт Бильше нужно только на кассе прокатывать и нельзя будет использовать для расчета ньюкард,т.к. это уже будет не оплата в интернете.
Додано: Вів 13 кві, 2021 14:47
На Окко і Вог порізали знижки, так як пообіцяли уряду красиві циферки на стелі. На Кло купони юзати, за реєстрацію на нову сімку 2 купони по -5 на вентус + 5% Укрсиба.
Додано: Вів 13 кві, 2021 14:53
Re: Как экономить на каждом литре бензина
а на сиреневый 95й есть -4грн/л?
отето работает?
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