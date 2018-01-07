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Как экономить на
каждом литре бензина

Как экономить на каждом литре бензина
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 24252627
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 18:38

  apostol написав:Вог зіпсувався. Тепер бонусами не можна частково оплатити купівлю пального (в додатку вирізали цю можливість, на касі не перевіряв), а при оплаті бонусами нові бонуси не нараховують, тобто розраховуєтесь ними по повній вартості пального. В топку таке.


на касі ще можна але там таака процедурка шо капєц) Ну але зато бонуси доплюсувало до сезонної знижки і в принципі вийшла хороша ціна в результаті
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 10:54

Re: Как экономить на каждом литре бензина

-6грн\л на Wog
https://wog.ua/ua/action-detail/chorna_prechorna_p_yatnicya_6_grn_l_benzin_dp_2_grn_l_gaz/

Подскажите, кто знает, а что сейчас ОККО дает за ДР? Чашку кофе?
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 11:35

Wog зі своїми -6 в реалі перетворюється десь на -4.5, оскільки за бонуси ви зможете купити пальне лише за повну вартість.

Щодо Окко: здається, на день народження давали додаткову знижку -1 грн на літр, ну і чашку кави.
apostol
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 12:59

Re: Как экономить на каждом литре бензина

OKKO пятерку обещают и зимний дизель
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 10:49

Как экономить на каждом литре бензина

Після переїзду на іншу квартиру заправляюсь в основному на КЛО. У додатку регулярно знижки на 5-4 л/бенз і 1,30-1,50 газ.
Постійно ! Я не встигаю вибирати купони, роблю скрін і кидаю у групу сусідам :)
Картка партнерська від ВОГ з 3 грн на бенз круглорічно і 1,20 газ просто катається в бардачку. Інколи на трасах потрапляю на Окко . На картці коло 200 грн від вересня лежить, в межах Києва неактуально по маршруту
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 14:10

Re: Как экономить на каждом литре бензина

  stas_rst написав:Після переїзду на іншу квартиру заправляюсь в основному на КЛО. У додатку регулярно знижки на 5-4 л/бенз і 1,30-1,50 газ.

А какие седня скидки на КЛО?
А то мне ОККО чот предложил максимум -2.5 и без -0.5 за Пэй по всем эккам :(
Так я думаю уже тада реально на Більше переходить с его -3
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 14:16

  clientage написав:
  stas_rst написав:Після переїзду на іншу квартиру заправляюсь в основному на КЛО. У додатку регулярно знижки на 5-4 л/бенз і 1,30-1,50 газ.

А какие седня скидки на КЛО?
А то мне ОККО чот предложил максимум -2.5 и без -0.5 за Пэй по всем эккам :(
Так я думаю уже тада реально на Більше переходить с его -3

Тоже вчера обламался с оккопэйем, не начислили 0,5. Как то я пропустил новость, что они за него теперь не начисляют 0,5.
Плохо что серт Бильше нужно только на кассе прокатывать и нельзя будет использовать для расчета ньюкард,т.к. это уже будет не оплата в интернете.
velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 14:47

  clientage написав:
  stas_rst написав:Після переїзду на іншу квартиру заправляюсь в основному на КЛО. У додатку регулярно знижки на 5-4 л/бенз і 1,30-1,50 газ.

А какие седня скидки на КЛО?
А то мне ОККО чот предложил максимум -2.5 и без -0.5 за Пэй по всем эккам :(
Так я думаю уже тада реально на Більше переходить с его -3

На Окко і Вог порізали знижки, так як пообіцяли уряду красиві циферки на стелі. На Кло купони юзати, за реєстрацію на нову сімку 2 купони по -5 на вентус + 5% Укрсиба.
apostol
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 14:53

Re: Как экономить на каждом литре бензина

  apostol написав:по -5 на вентус

а на сиреневый 95й есть -4грн/л?
отето работает?
Розмір знижок на пальне при заправці через додаток KLO (KLO PAY*) та оплаті карткою Mastercard:
Зображення
clientage
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