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Как экономить на каждом литре бензина
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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 13 кві, 2021 15:22
Вот эту акцию с мастеркардом уже поздно юзать - пока дойдете до максимальной скидки, она закончиться. Нужно просто юзать купон при заправке, на обычный 95-ый евро скидка -4 грн, на Вентус -5 грн. Ну и Укрсиб при заправке через приложение Кло. Правда писали, что в лимит инетоплат это платеж не отображается, но кешбек выплачивали.
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apostol
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Додано: Вів 13 кві, 2021 15:29
jay2004 написав:
Навіщо Вам мучитись по 7 заправок, якщо можливо зразу заюзати -5 грн (купоном)?
P.S. Можу поділитися (строк дії 16,04,2021), з умовою що при наступних купонах скинете мені скидку аналогічну...
Этааа, я то уже вижу у себя за регистрацию в апликухе -4..5 грн скидки, за ОДНУ заправку до 100л. Но это ж РАЗОВАЯ скидка
А чо, думаете не успею настучать 7 заправок по 20л? Я щас нормально так выкатываю, по 20л за 4..5 дн, там 10дн дается.
Хотяя мона и 5 мабил зарегить, даже тёщину
Я так смотрю, шо вентус дето со 3й заправки выгоднее лить. Ведь от на +1грн дороже евро95?
ПС. Шото пейпасс не подвязывается
ПСС. А как таёта, не чихает на кловском бензусе?
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clientage
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Додано: Вів 13 кві, 2021 15:33
clientage написав: jay2004 написав:
Навіщо Вам мучитись по 7 заправок, якщо можливо зразу заюзати -5 грн (купоном)?
P.S. Можу поділитися (строк дії 16,04,2021), з умовою що при наступних купонах скинете мені скидку аналогічну...
Этааа, я то уже вижу у себя за регистрацию в апликухе -4..5 грн скидки, за ОДНУ заправку до 100л. Но это ж РАЗОВАЯ скидка
А чо, думаете не успею настучать 7 заправок по 20л? Я щас нормально так выкатываю, по 20л за 4..5 дн, там 10дн дается.
Хотяя мона и 5 мабил зарегить, даже тёщину
Я так смотрю, шо вентус дето со 3й заправки выгоднее лить. Ведь от на +1грн дороже евро95?
ПС. Шото пейпасс не подвязывается
ПСС. А как таёта, не чихает на кловском бензусе?
После использования -5грн, через 5-7 дней пришлют следующий (в приложуху)!!
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jay2004
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