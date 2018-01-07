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Как экономить на
каждом литре бензина

Как экономить на каждом литре бензина
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 25262728
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 15:22

Вот эту акцию с мастеркардом уже поздно юзать - пока дойдете до максимальной скидки, она закончиться. Нужно просто юзать купон при заправке, на обычный 95-ый евро скидка -4 грн, на Вентус -5 грн. Ну и Укрсиб при заправке через приложение Кло. Правда писали, что в лимит инетоплат это платеж не отображается, но кешбек выплачивали.
apostol
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 15:29

Re: Как экономить на каждом литре бензина

  jay2004 написав:Навіщо Вам мучитись по 7 заправок, якщо можливо зразу заюзати -5 грн (купоном)?

P.S. Можу поділитися (строк дії 16,04,2021), з умовою що при наступних купонах скинете мені скидку аналогічну...

Этааа, я то уже вижу у себя за регистрацию в апликухе -4..5 грн скидки, за ОДНУ заправку до 100л. Но это ж РАЗОВАЯ скидка :)
А чо, думаете не успею настучать 7 заправок по 20л? Я щас нормально так выкатываю, по 20л за 4..5 дн, там 10дн дается.
Хотяя мона и 5 мабил зарегить, даже тёщину :wink:
Я так смотрю, шо вентус дето со 3й заправки выгоднее лить. Ведь от на +1грн дороже евро95?

ПС. Шото пейпасс не подвязывается :(

ПСС. А как таёта, не чихает на кловском бензусе? :wink:
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 15:33

  clientage написав:
  jay2004 написав:Навіщо Вам мучитись по 7 заправок, якщо можливо зразу заюзати -5 грн (купоном)?

P.S. Можу поділитися (строк дії 16,04,2021), з умовою що при наступних купонах скинете мені скидку аналогічну...

Этааа, я то уже вижу у себя за регистрацию в апликухе -4..5 грн скидки, за ОДНУ заправку до 100л. Но это ж РАЗОВАЯ скидка :)
А чо, думаете не успею настучать 7 заправок по 20л? Я щас нормально так выкатываю, по 20л за 4..5 дн, там 10дн дается.
Хотяя мона и 5 мабил зарегить, даже тёщину :wink:
Я так смотрю, шо вентус дето со 3й заправки выгоднее лить. Ведь от на +1грн дороже евро95?

ПС. Шото пейпасс не подвязывается :(

ПСС. А как таёта, не чихает на кловском бензусе? :wink:


После использования -5грн, через 5-7 дней пришлют следующий (в приложуху)!!
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 13:23

Re: Как экономить на каждом литре бензина

  clientage написав:Так я думаю уже тада реально на Більше переходить с его -3

А разве они (минус 3 на ОККО) сейчас в бильше есть? В начале месяца немного были, а потом опять как и в концовке марта - пустота. Максимум 2 грн./л светиЦЦа ;(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 19:19

  Flamingo написав:
  clientage написав:Так я думаю уже тада реально на Більше переходить с его -3

А разве они (минус 3 на ОККО) сейчас в бильше есть? В начале месяца немного были, а потом опять как и в концовке марта - пустота. Максимум 2 грн./л светиЦЦа ;(

Ну мне уже пофиг, еще нуна купить 22л на Фишку, выкупить сертиф на 500 для Ашана и покаа.
Я буду теперь дружить с Клопом :lol:
Еще вот на Воге бочка бензуса лежит, типа топливный депозит -- по 21.5 купил в начале прошлого лета.
clientage
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  #<1 ... 25262728
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