|
|
|
Как экономить на каждом литре бензина
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 13 кві, 2021 15:22
Вот эту акцию с мастеркардом уже поздно юзать - пока дойдете до максимальной скидки, она закончиться. Нужно просто юзать купон при заправке, на обычный 95-ый евро скидка -4 грн, на Вентус -5 грн. Ну и Укрсиб при заправке через приложение Кло. Правда писали, что в лимит инетоплат это платеж не отображается, но кешбек выплачивали.
-
apostol
-
-
- Повідомлень: 309
- З нами з: 24.12.14
- Подякував: 821 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 13 кві, 2021 15:29
jay2004 написав:
Навіщо Вам мучитись по 7 заправок, якщо можливо зразу заюзати -5 грн (купоном)?
P.S. Можу поділитися (строк дії 16,04,2021), з умовою що при наступних купонах скинете мені скидку аналогічну...
Этааа, я то уже вижу у себя за регистрацию в апликухе -4..5 грн скидки, за ОДНУ заправку до 100л. Но это ж РАЗОВАЯ скидка
А чо, думаете не успею настучать 7 заправок по 20л? Я щас нормально так выкатываю, по 20л за 4..5 дн, там 10дн дается.
Хотяя мона и 5 мабил зарегить, даже тёщину
Я так смотрю, шо вентус дето со 3й заправки выгоднее лить. Ведь от на +1грн дороже евро95?
ПС. Шото пейпасс не подвязывается
ПСС. А как таёта, не чихает на кловском бензусе?
-
clientage
-
1
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 34088
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2686 раз.
- Подякували: 4073 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 13 кві, 2021 15:33
clientage написав: jay2004 написав:
Навіщо Вам мучитись по 7 заправок, якщо можливо зразу заюзати -5 грн (купоном)?
P.S. Можу поділитися (строк дії 16,04,2021), з умовою що при наступних купонах скинете мені скидку аналогічну...
Этааа, я то уже вижу у себя за регистрацию в апликухе -4..5 грн скидки, за ОДНУ заправку до 100л. Но это ж РАЗОВАЯ скидка
А чо, думаете не успею настучать 7 заправок по 20л? Я щас нормально так выкатываю, по 20л за 4..5 дн, там 10дн дается.
Хотяя мона и 5 мабил зарегить, даже тёщину
Я так смотрю, шо вентус дето со 3й заправки выгоднее лить. Ведь от на +1грн дороже евро95?
ПС. Шото пейпасс не подвязывается
ПСС. А как таёта, не чихает на кловском бензусе?
После использования -5грн, через 5-7 дней пришлют следующий (в приложуху)!!
-
jay2004
-
-
- Повідомлень: 2756
- З нами з: 19.02.09
- Подякував: 74 раз.
- Подякували: 320 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 14 кві, 2021 13:23
clientage написав:
Так я думаю уже тада реально на Більше переходить с его -3
А разве они (минус 3 на ОККО) сейчас в бильше есть? В начале месяца немного были, а потом опять как и в концовке марта - пустота. Максимум 2 грн./л светиЦЦа ;(
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 6127
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 99 раз.
- Подякували: 1582 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 14 кві, 2021 19:19
Flamingo написав: clientage написав:
Так я думаю уже тада реально на Більше переходить с его -3
А разве они (минус 3 на ОККО) сейчас в бильше есть? В начале месяца немного были, а потом опять как и в концовке марта - пустота. Максимум 2 грн./л светиЦЦа ;(
Ну мне уже пофиг, еще нуна купить 22л на Фишку, выкупить сертиф на 500 для Ашана и покаа.
Я буду теперь дружить с Клопом
Еще вот на Воге бочка бензуса лежит, типа топливный депозит -- по 21.5 купил в начале прошлого лета.
-
clientage
-
1
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 34088
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2686 раз.
- Подякували: 4073 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 14 кві, 2021 20:14
clientage написав:
ПСС. А как таёта, не чихает на кловском бензусе?
Гибридная точно "не чихает". Почти 2 года заправляюсь исключительно Ventus + иногда на трассе Pulls от OKKO. Полет отличный! Да и расход радует: на трассе не более 4.6 - 5.0, в городе повышается до 5.5 - 6.0, зимой около 6.5...
-
Anadonta
-
-
- Повідомлень: 1054
- З нами з: 25.11.12
- Подякував: 197 раз.
- Подякували: 152 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 14 кві, 2021 21:51
clientage написав:
Еще вот на Воге бочка бензуса лежит
Призабув - там без терміну дії?
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 7055
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 261 раз.
- Подякували: 1196 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 14 кві, 2021 22:15
velvet написав: clientage написав: stas_rst написав:
Після переїзду на іншу квартиру заправляюсь в основному на КЛО. У додатку регулярно знижки на 5-4 л/бенз і 1,30-1,50 газ.
А какие седня скидки на КЛО?
А то мне ОККО чот предложил максимум -2.5 и без -0.5 за Пэй по всем эккам
Так я думаю уже тада реально на Більше переходить с его -3
Тоже вчера обламался с оккопэйем, не начислили 0,5. Как то я пропустил новость, что они за него теперь не начисляют 0,5.
Плохо что серт Бильше нужно только на кассе прокатывать и нельзя будет использовать для расчета ньюкард,т.к. это уже будет не оплата в интернете.
Аналогично, сегодня заправился на ОККО Пей - и .. всего 3 грн/л по Фишке.
Думал, сейчас напишу, "обрадую", а тут, оказывается, уже все знают...
Одна радость от ОккоПея - что можно платить картой Укрсиба и получать 5% кешбэка чистыми...
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 4739
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 725 раз.
- Подякували: 3046 раз.
-
- Профіль
-
4
6
1
Додано: Суб 17 кві, 2021 07:25
clientage написав: jay2004 написав:
Навіщо Вам мучитись по 7 заправок, якщо можливо зразу заюзати -5 грн (купоном)?
P.S. Можу поділитися (строк дії 16,04,2021), з умовою що при наступних купонах скинете мені скидку аналогічну...
Этааа, я то уже вижу у себя за регистрацию в апликухе -4..5 грн скидки, за ОДНУ заправку до 100л. Но это ж РАЗОВАЯ скидка
А чо, думаете не успею настучать 7 заправок по 20л? Я щас нормально так выкатываю, по 20л за 4..5 дн, там 10дн дается.
Хотяя мона и 5 мабил зарегить, даже тёщину
Я так смотрю, шо вентус дето со 3й заправки выгоднее лить. Ведь от на +1грн дороже евро95?
ПС. Шото пейпасс не подвязывается
ПСС. А как таёта, не чихает на кловском бензусе?
Ці разові знижки постійно прилітають. Заправляюсь 1,2 рази на місяць. Завжди є знижка, ще й згорає декілька.
А на день народження додатково -1 грн. на паливо.
А на крайній випадок (таксистам, що на 200 грн. постійно заправляються) є паперові знижки а новусі на касі (можно й пачку взяти), але там на 1 грн. менша знижка
-
Rimlyanin1
-
-
- Повідомлень: 327
- З нами з: 26.01.20
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|14
|4146
|
|
|1
|1840
|
|
|32
|11478
|
|