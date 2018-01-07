Как экономить на каждом литре бензина

Додано: Вів 13 кві, 2021 15:29

jay2004 написав: Навіщо Вам мучитись по 7 заправок, якщо можливо зразу заюзати -5 грн (купоном)?



P.S. Можу поділитися (строк дії 16,04,2021), з умовою що при наступних купонах скинете мені скидку аналогічну... Навіщо Вам мучитись по 7 заправок, якщо можливо зразу заюзати -5 грн (купоном)?P.S. Можу поділитися (строк дії 16,04,2021), з умовою що при наступних купонах скинете мені скидку аналогічну...

Этааа, я то уже вижу у себя за регистрацию в апликухе -4..5 грн скидки, за ОДНУ заправку до 100л. Но это ж РАЗОВАЯ скидкаА чо, думаете не успею настучать 7 заправок по 20л? Я щас нормально так выкатываю, по 20л за 4..5 дн, там 10дн дается.Хотяя мона и 5 мабил зарегить, даже тёщинуЯ так смотрю, шо вентус дето со 3й заправки выгоднее лить. Ведь от на +1грн дороже евро95?ПС. Шото пейпасс не подвязываетсяПСС. А как таёта, не чихает на кловском бензусе?