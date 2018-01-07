Как экономить на каждом литре бензина

Додано: Сер 12 тра, 2021 17:38

Послушайте, а кто подскажет, что происходит с персональной скидкой на ОККО? Раньше при неактивности ее повышали, даже можно было устраивать "светофор", хотя я не заморачивался. В прошлом месяце, после предыдущего месяца обычной активности, от щедрот неожиданно налили аж 1,75 грн/л (до тех пор минимум помню это 2,25), причем не просто на месяц, а с 1 апреля аж по 5 мая. Но так получилось, что я сначала ездил очень мало, а потом в больницу угодил, и, в общем, ни разу за этот период не заправился. А теперь, после 5 мая, получите и распишитесь: 1,25 грн/литр, до конца месяца, и ни в чем себе не отказывайте. Там как-то поменялась политика что-ли? И, главное, в аккурат это началось, как я "отоварил" промо-сертификат от "бильше" на покупку бургера, бесплатно практически. Это они так судорожно пытаются этот бургер вернуть что-ли? Да, можно взять сертификат от того же бильше на 3 грн/литр, наверное, так и сделаю. но хочется совмещать скидку с окко-pay, кто в теме в курсе зачем (хоть за сам pay и перестали скидку давать).



А популярных альтернатив у меня нет здесь. Есть WOG, но на отшибе, ездить туда не удобно, и это ж все заново изучать, и наверняка тоже свои грабли найдутся. КЛО/глуско/кто там ещё с популярными скидками - нет вообще. Радует только то, что даже просто с сертификатом бильше без дополнительных плюшек получается пока выгоднее даже Авиаса. А то бы вернулся туда, честное слово.