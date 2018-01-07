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Как экономить на
каждом литре бензина

Как экономить на каждом литре бензина
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 26272829
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 17:38

Послушайте, а кто подскажет, что происходит с персональной скидкой на ОККО? Раньше при неактивности ее повышали, даже можно было устраивать "светофор", хотя я не заморачивался. В прошлом месяце, после предыдущего месяца обычной активности, от щедрот неожиданно налили аж 1,75 грн/л (до тех пор минимум помню это 2,25), причем не просто на месяц, а с 1 апреля аж по 5 мая. Но так получилось, что я сначала ездил очень мало, а потом в больницу угодил, и, в общем, ни разу за этот период не заправился. А теперь, после 5 мая, получите и распишитесь: 1,25 грн/литр, до конца месяца, и ни в чем себе не отказывайте. Там как-то поменялась политика что-ли? И, главное, в аккурат это началось, как я "отоварил" промо-сертификат от "бильше" на покупку бургера, бесплатно практически. Это они так судорожно пытаются этот бургер вернуть что-ли? Да, можно взять сертификат от того же бильше на 3 грн/литр, наверное, так и сделаю. но хочется совмещать скидку с окко-pay, кто в теме в курсе зачем (хоть за сам pay и перестали скидку давать).

А популярных альтернатив у меня нет здесь. Есть WOG, но на отшибе, ездить туда не удобно, и это ж все заново изучать, и наверняка тоже свои грабли найдутся. КЛО/глуско/кто там ещё с популярными скидками - нет вообще. Радует только то, что даже просто с сертификатом бильше без дополнительных плюшек получается пока выгоднее даже Авиаса. А то бы вернулся туда, честное слово.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 17:43

Re: Как экономить на каждом литре бензина

  M-Audio написав:А популярных альтернатив у меня нет здесь

Я перепрыгнул таки на КЛО, они регулярно под очередную заправку подкидываю в апликуху скидки на 4..5/л
ОККО сдулось, мне 2/л рисует
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 17:52

Re: Как эконмить на каждом литре бензина

На заправках порізали персональні знижки через те, що зелені генії вимагають малювати на стелі красиві цифри, які не відповідають вартості нафтопродуктів. Раніше максимум був, здається, -5 грн, зараз -3 грн.

P.S В Мастеркард Більше є купони на Окко -3 грн.
apostol
 
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