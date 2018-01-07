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Как экономить на
каждом литре бензина

Как экономить на каждом литре бензина
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 27282930
Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 21:29

  M-Audio написав:Кто уже попробовал, расскажите, сертификаты ОККО на -3 гривны/литр, полученные до того, как их убрали из перечня - сейчас ещё действуют? Не просрочены.

Действуют, сегодня использовал
velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 19:28

Re: Как экономить на каждом литре бензина

о бензине...
https://censor.net/ru/news/3267901/eksp ... seteyi_azs
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 20:57

  тарасов написав:о бензине...
https://censor.net/ru/news/3267901/eksp ... seteyi_azs


Не читайте помойку цезор. На котором товарищ Куюн отрабатывает заказ по БРСМ.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 22:11

  M-Audio написав:Кто уже попробовал, расскажите, сертификаты ОККО на -3 гривны/литр, полученные до того, как их убрали из перечня - сейчас ещё действуют? Не просрочены.

Пришло время задать следующий вопрос :-)
Кто-нибудь пробовал "реализовать" сертификат на 3 грн скидки со сроком действия до 31 мая в этом месяце? Раньше, говорят, такое проходило.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 22:30

Re: Как экономить на каждом литре бензина

Чтоб экономить на каждом литре бензина нужно ставить газ.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 01:11

  unicdima написав:Чтоб экономить на каждом литре бензина нужно ставить газ.


электрика ещё выгодней...
S i m
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 19:44

Re: Как экономить на каждом литре бензина

  unicdima написав:Чтоб экономить на каждом литре бензина нужно ставить газ.


Це ж як треба не любити свою машину аби тулити в неї ГБО
nighthawk5
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