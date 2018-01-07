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Как экономить на каждом литре бензина
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 26 тра, 2021 21:29
M-Audio написав:
Кто уже попробовал, расскажите, сертификаты ОККО на -3 гривны/литр, полученные до того, как их убрали из перечня - сейчас ещё действуют? Не просрочены.
Действуют, сегодня использовал
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Додано: Чет 27 тра, 2021 19:28
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Додано: Чет 27 тра, 2021 20:57
Не читайте помойку цезор. На котором товарищ Куюн отрабатывает заказ по БРСМ.
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Додано: Вів 15 чер, 2021 22:11
M-Audio написав:
Кто уже попробовал, расскажите, сертификаты ОККО на -3 гривны/литр, полученные до того, как их убрали из перечня - сейчас ещё действуют? Не просрочены.
Пришло время задать следующий вопрос
Кто-нибудь пробовал "реализовать" сертификат на 3 грн скидки со сроком действия до 31 мая в этом месяце? Раньше, говорят, такое проходило.
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Додано: Вів 15 чер, 2021 22:30
Чтоб экономить на каждом литре бензина нужно ставить газ.
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unicdima
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Додано: Сер 16 чер, 2021 01:11
unicdima написав:
Чтоб экономить на каждом литре бензина нужно ставить газ.
электрика ещё выгодней...
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Додано: Сер 16 чер, 2021 19:44
unicdima написав:
Чтоб экономить на каждом литре бензина нужно ставить газ.
Це ж як треба не любити свою машину аби тулити в неї ГБО
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nighthawk5
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