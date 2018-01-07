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Как экономить на
каждом литре бензина

Как экономить на каждом литре бензина
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 28293031
Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 20:48

Можно ещё покупать талоны на бензин и оплачивать картой с КБ на онлайн покупки
Востаннє редагувалось zinchenko_darya в Суб 26 чер, 2021 20:49, всього редагувалось 1 раз.
zinchenko_darya
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 20:49

Re: Как экономить на каждом литре бензина

Меньше ездить надо и экологию ухудшать
Investor_K
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не пойму-цена на бенз растет. А где гос.регулирование цен?
mann
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 09:48

mann
Там само, де і зарплата вчителям 4000 дол.США, де зниження цін на комуналку, де ...

Просто брехло!
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 12:11

Кажется, гос. регулирование пролоббировали те, кто больше всех кричал о том, как все от этого пострадают. Окко выступали больше всех, и даже прекращали продажи "премиальных" марок топлива, только вот в конечном итоге получилось, что под этим предлогом срезаны почти под ноль программы лояльности, и если раньше эффективная конечная цена "обычного" бензина была сравнима с менее именитыми сетями, то теперь разница стала уже ощутимой. Они, интересно, не отдают себе отчёт, что с их этими баллами, фишками, сертификатами имело смысл морочится, чтобы за бренд переплачивать символическую сумму, а за полторы гривны на литре народ уже начнет уходить на другие заправки?
При этом гос. регулирование препятствует повышению цены выше определенного предела, но ведь снижать-то не запрещает. Почему же до гос. регулирования им удавалось держать конкурентные цены, а теперь - нет? По-моему, ответ только один - просто воспользовались моментом, чтобы урвать кусок пожирнее, пока народ разберётся что к чему, и начнут падать продажи. Вот и вся суть гос. регулирования.
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