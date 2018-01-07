|
|
|
Як заощаджувати та економити
Додано: Суб 26 чер, 2021 20:48
Можно ещё покупать талоны на бензин и оплачивать картой с КБ на онлайн покупки
Востаннє редагувалось zinchenko_darya в Суб 26 чер, 2021 20:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 26 чер, 2021 20:49
Re: Как экономить на каждом литре бензина
Меньше ездить надо и экологию ухудшать
Додано: Нед 27 чер, 2021 09:48
mann
Там само, де і зарплата вчителям 4000 дол.США, де зниження цін на комуналку, де ...
Просто брехло!
Додано: Нед 27 чер, 2021 12:11
Кажется, гос. регулирование пролоббировали те, кто больше всех кричал о том, как все от этого пострадают. Окко выступали больше всех, и даже прекращали продажи "премиальных" марок топлива, только вот в конечном итоге получилось, что под этим предлогом срезаны почти под ноль программы лояльности, и если раньше эффективная конечная цена "обычного" бензина была сравнима с менее именитыми сетями, то теперь разница стала уже ощутимой. Они, интересно, не отдают себе отчёт, что с их этими баллами, фишками, сертификатами имело смысл морочится, чтобы за бренд переплачивать символическую сумму, а за полторы гривны на литре народ уже начнет уходить на другие заправки?
При этом гос. регулирование препятствует повышению цены выше определенного предела, но ведь снижать-то не запрещает. Почему же до гос. регулирования им удавалось держать конкурентные цены, а теперь - нет? По-моему, ответ только один - просто воспользовались моментом, чтобы урвать кусок пожирнее, пока народ разберётся что к чему, и начнут падать продажи. Вот и вся суть гос. регулирования.
Додано: Нед 27 чер, 2021 14:47
Re: Как экономить на каждом литре бензина
Надо пользоваться общественным ьранспортом. Лучшая экономия на бензине
Зараз переглядають цей форум: valya і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|