Как экономить на каждом литре бензина

Додано: Нед 27 чер, 2021 12:11

Кажется, гос. регулирование пролоббировали те, кто больше всех кричал о том, как все от этого пострадают. Окко выступали больше всех, и даже прекращали продажи "премиальных" марок топлива, только вот в конечном итоге получилось, что под этим предлогом срезаны почти под ноль программы лояльности, и если раньше эффективная конечная цена "обычного" бензина была сравнима с менее именитыми сетями, то теперь разница стала уже ощутимой. Они, интересно, не отдают себе отчёт, что с их этими баллами, фишками, сертификатами имело смысл морочится, чтобы за бренд переплачивать символическую сумму, а за полторы гривны на литре народ уже начнет уходить на другие заправки?

При этом гос. регулирование препятствует повышению цены выше определенного предела, но ведь снижать-то не запрещает. Почему же до гос. регулирования им удавалось держать конкурентные цены, а теперь - нет? По-моему, ответ только один - просто воспользовались моментом, чтобы урвать кусок пожирнее, пока народ разберётся что к чему, и начнут падать продажи. Вот и вся суть гос. регулирования.