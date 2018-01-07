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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 13 лип, 2021 11:02
Re: Как экономить на каждом литре бензина
вот если ездить на работу, то по возможности брать с собой коллег. и веселее и дешевле. и для экологии лучше
Додано: П'ят 16 лип, 2021 16:25
Re: Как экономить на каждом литре бензина
Абоненти Київстар можуть отримати бонуси на пальне та інші товари на автозаправних станціях WOG.
У додатку Мій Київстар вони можуть отримати спеціальний промокод. Ввівши його в додаток WOG та показавши QR-код в цьому ж додатку або через WOG Pay, вони отримають 1 бонус за кожен літр пального, який придбають.
Промокод від Київстар можна отримати з 15 по 31 липня включно, а діятиме він до 15 серпня включно. Бонуси будуть нараховані за умови купівлі від 1 до 125 літрів, незалежно від обраного пального.
Нагадаємо також, що додаток Мій Київстар допомагає керувати власним номером, аналізувати витрати та обсяги послуг, підключати/відключати послуги та змінювати тарифний план. У додатку можна поповнити рахунок без комісії, отримати консультацію в чаті тощо. Київстар і надалі пропонуватиме вигідні акції для всіх користувачів додатка.
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