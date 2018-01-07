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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 13 лип, 2021 11:02
Re: Как экономить на каждом литре бензина
вот если ездить на работу, то по возможности брать с собой коллег. и веселее и дешевле. и для экологии лучше
Додано: П'ят 16 лип, 2021 16:25
Re: Как экономить на каждом литре бензина
Абоненти Київстар можуть отримати бонуси на пальне та інші товари на автозаправних станціях WOG.
У додатку Мій Київстар вони можуть отримати спеціальний промокод. Ввівши його в додаток WOG та показавши QR-код в цьому ж додатку або через WOG Pay, вони отримають 1 бонус за кожен літр пального, який придбають.
Промокод від Київстар можна отримати з 15 по 31 липня включно, а діятиме він до 15 серпня включно. Бонуси будуть нараховані за умови купівлі від 1 до 125 літрів, незалежно від обраного пального.
Нагадаємо також, що додаток Мій Київстар допомагає керувати власним номером, аналізувати витрати та обсяги послуг, підключати/відключати послуги та змінювати тарифний план. У додатку можна поповнити рахунок без комісії, отримати консультацію в чаті тощо. Київстар і надалі пропонуватиме вигідні акції для всіх користувачів додатка.
Додано: Сер 11 сер, 2021 16:23
А что, "Глуско" только газом торгует теперь?
Я краем уха слышал, что они закрывались, но, вроде, открылись обратно, но цену нахожу только на газ.
Додано: Сер 11 сер, 2021 16:31
Был слух, что их Сокар купил и даже некоторые заправки бензин открыли но потом что-то случилось и все опять позакрывали. Глуско даже заяву по этому поводу писал, мол на них действует запрет на смену власника и слухи не соответствуют действительности.
Додано: Вів 24 сер, 2021 01:04
Думаю, всі знають, що "Глуско" через кількох зіц-директорів реально насправді контролював медведчук (той, який кум путіна-хла). Команда Зе наклала санкції на медведчука, отже і "Глуско" продавати пальне начебто не має права. Щодо покупки "Сокаром" - за офіційною інформацією - така угода не розглядалась.
Скоріше за все, "Глуско" ще довго буде поза ринком
Додано: Пон 06 вер, 2021 14:28
Посмотрел в популярное приложение toplyvo.ua
Там есть такой интересный момент: если оплачивать покупку топлива со внутреннего счета, а не банковской картой, то цена получается на 50 копеек меньше (в том варианте, который меня интересует). В то же время внутренний счет также можно пополнить банковской картой. Чувствую, что здесь где-то есть подвох, поэтом подскажите, как, с точки зрения банка, выглядит покупка бензина в этом приложении, а как - пополнение внутреннего счета? Какие MCC, если известны, и будет ли это покупка или перевод, для обоих вариантов? Логика подсказывает, что пополнение счета может пройти как перевод, а покупка непосредственно литров бензина - как покупка. Но хотелось бы знать точно.
А есть ещё подобные сервисы?
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