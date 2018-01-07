Как экономить на каждом литре бензина

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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 15 вер, 2022 13:16
А шо за атракцион невиданной щедрости?
Dlia vas na OKKO do 30.09
PALYVNYI FISHBACK
(povernennia balamy Fishka):
3 grn/L za benzyn/DP
1,5 grn/L za GAZ
Nema kartky Fishka?
Nazvit kasyru na AZK
nomer telefonu
Додано: Чет 15 вер, 2022 13:50
Мабудь давно не вiдвiдували ОККО - ось вони вас i заманюють.
У мене наприкiнцi серпня по тiй фiшцi, що лiтом не використовувалась пiдняли з 50 коп. до 2 грн., по тiй що використовувалась - до 1 грн. 1 вересня по обом зробили 1 грн. На той час перша також вже була задiяна. От якщо б вона не чiпалась то мабудь по нiй була така ж пропозицiя як у вас - а так поки хай полежать обидвi
Додано: Чет 15 вер, 2022 13:59
Ну даа, я висьорбував залишки на ВОГэ
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