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Как экономить на
каждом литре бензина

Как экономить на каждом литре бензина
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 30313233
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 10:23

vitaliian многие так и делают. например, я
BìnhAutoDat
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 14:16

А шо за атракцион невиданной щедрости?

Dlia vas na OKKO do 30.09
PALYVNYI FISHBACK
(povernennia balamy Fishka):

3 grn/L za benzyn/DP
1,5 grn/L za GAZ

Nema kartky Fishka?
Nazvit kasyru na AZK
nomer telefonu
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 14:50

  Amethyst написав:А шо за атракцион невиданной щедрости?

Мабудь давно не вiдвiдували ОККО - ось вони вас i заманюють.
У мене наприкiнцi серпня по тiй фiшцi, що лiтом не використовувалась пiдняли з 50 коп. до 2 грн., по тiй що використовувалась - до 1 грн. 1 вересня по обом зробили 1 грн. На той час перша також вже була задiяна. От якщо б вона не чiпалась то мабудь по нiй була така ж пропозицiя як у вас - а так поки хай полежать обидвi
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 14:59

  Alien написав:
  Amethyst написав:А шо за атракцион невиданной щедрости?

Мабудь давно не вiдвiдували ОККО - ось вони вас i заманюють.
У мене наприкiнцi серпня по тiй фiшцi, що лiтом не використовувалась пiдняли з 50 коп. до 2 грн., по тiй що використовувалась - до 1 грн. 1 вересня по обом зробили 1 грн. На той час перша також вже була задiяна. От якщо б вона не чiпалась то мабудь по нiй була така ж пропозицiя як у вас - а так поки хай полежать обидвi

Ну даа, я висьорбував залишки на ВОГэ
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 17:41

Re: Как экономить на каждом литре бензина

З 1 липня, наче, має подорожчати пальне.
Не зайвим буде поповнити свої електронні гаманці ;)
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 15:48

Зображення

Нагадую, що кешбек (1..2%) на самих картках МС можна пошукати у Тасі, Мумби, Роялю, Шаромиги, Спорта, Ізі, Юнекса.
Amethyst
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  #<1 ... 30313233
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