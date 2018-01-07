Как экономить на каждом литре бензина

Amethyst написав:А шо за атракцион невиданной щедрости?
Мабудь давно не вiдвiдували ОККО - ось вони вас i заманюють. У мене наприкiнцi серпня по тiй фiшцi, що лiтом не використовувалась пiдняли з 50 коп. до 2 грн., по тiй що використовувалась - до 1 грн. 1 вересня по обом зробили 1 грн. На той час перша також вже була задiяна. От якщо б вона не чiпалась то мабудь по нiй була така ж пропозицiя як у вас - а так поки хай полежать обидвi
Amethyst написав:А шо за атракцион невиданной щедрости?
Мабудь давно не вiдвiдували ОККО - ось вони вас i заманюють. У мене наприкiнцi серпня по тiй фiшцi, що лiтом не використовувалась пiдняли з 50 коп. до 2 грн., по тiй що використовувалась - до 1 грн. 1 вересня по обом зробили 1 грн. На той час перша також вже була задiяна. От якщо б вона не чiпалась то мабудь по нiй була така ж пропозицiя як у вас - а так поки хай полежать обидвi