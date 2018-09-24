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Як економити на
кожному літрі бензину

Як економити на кожному літрі бензину
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 31323334
Повідомлення Додано: Сер 08 лис, 2023 19:57

  Investor_K написав:Ездить общественным транспортом


парапланер
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лис, 2023 13:37

Re: Як економити на кожному літрі бензину

В связи с ростом цены на газ - существенным, ветка снова более чем актуальна. Что предлагают АЗС? Лично я пользуюсь ОККО+Райф (1,75грн скидка), либо WOG+МОНО или ПУМБ ( оба дают 3% кешбека именно на WOG + по Прайду еще -1грн.На бенз и Дизель скидки больше, но я не слежу. У БРСМ скидка 70коп на литр по карте, но там и цена самая низкая поэтому одно на одно выходит, но приятно, что капают не бонусы на будущие заправки, а сразу минимальная цена.. Кто чем еще пользуется-давайте актуализируем.
Rack
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лис, 2023 15:25

Re: Як економити на кожному літрі бензину

пользуюсь мобильным приложением для таксистов, там скидки
Примат
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лис, 2023 15:28

Re: Як економити на кожному літрі бензину

В суботу та неділю на Амік та U.GO знижка 3грн на літр.
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лис, 2023 15:30

  lel написав:В суботу та неділю U.GO знижка 3грн на літр.

у нас на АЗС газа нет. Но прирост в цене на 50% нормальный такой рост :(
Примат
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 21:29

Зображення

Зустрічай зелену п'ятницю на WOG✨

З 24 до 26 листопада заправляйся з PRIDE або купуй пальне в нашому онлайн-магазині й отримуй знижку від WOG:
✅ 6 грн/л бонусами на бензин та ДП
✅ 2 грн/л бонусами на газ

Або розраховуйся за пальне з сервісом WOG PAY або через термінали самообслуговування WOG PAY BOX та отримуй пряму знижку від Visa та ПриватБанку з картками "Універсальна" або "Преміальна":
10 грн/л на бензин та ДП
✅ 4 грн/л на газ

ПС. однаКА!!
Если платить через ВОГ-Пей Приват-Виза, то скидка будет 10грн/л. Правда там сначала снимается вся сумма, а потом происходит ВОЗВРАТ этой скидки.
Однако если на ВОГе платить через его тумбу (такие ТСО не везде есть :() то сразу с карты снимается сумма со скидкой :idea:
Amethyst
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