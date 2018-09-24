парапланер
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 09 лис, 2023 13:37
Re: Як економити на кожному літрі бензину
В связи с ростом цены на газ - существенным, ветка снова более чем актуальна. Что предлагают АЗС? Лично я пользуюсь ОККО+Райф (1,75грн скидка), либо WOG+МОНО или ПУМБ ( оба дают 3% кешбека именно на WOG + по Прайду еще -1грн.На бенз и Дизель скидки больше, но я не слежу. У БРСМ скидка 70коп на литр по карте, но там и цена самая низкая поэтому одно на одно выходит, но приятно, что капают не бонусы на будущие заправки, а сразу минимальная цена.. Кто чем еще пользуется-давайте актуализируем.
Додано: Чет 09 лис, 2023 15:25
Re: Як економити на кожному літрі бензину
пользуюсь мобильным приложением для таксистов, там скидки
Додано: Чет 09 лис, 2023 15:28
Re: Як економити на кожному літрі бензину
В суботу та неділю на Амік та U.GO знижка 3грн на літр.
Додано: Чет 09 лис, 2023 15:30
Додано: П'ят 24 лис, 2023 21:29
Зустрічай зелену п'ятницю на WOG✨
З 24 до 26 листопада заправляйся з PRIDE або купуй пальне в нашому онлайн-магазині й отримуй знижку від WOG:
✅ 6 грн/л бонусами на бензин та ДП
✅ 2 грн/л бонусами на газ
Або розраховуйся за пальне з сервісом WOG PAY або через термінали самообслуговування WOG PAY BOX та отримуй пряму знижку від Visa та ПриватБанку з картками "Універсальна" або "Преміальна":
✅ 10 грн/л на бензин та ДП
✅ 4 грн/л на газ
ПС. однаКА!!
Если платить через ВОГ-Пей Приват-Виза, то скидка будет 10грн/л. Правда там сначала снимается вся сумма, а потом происходит ВОЗВРАТ этой скидки.
Однако если на ВОГе платить через его тумбу (такие ТСО не везде есть ) то сразу с карты снимается сумма со скидкой
Додано: Суб 25 лис, 2023 11:28
Re: Як економити на кожному літрі бензину
скачав додаток WOG, зареєструвався.
Заходжу в налаштування, натискаю Мої Картки -> Додати Картку -> Додати картку Visa. І отримую помилку:
"Сервіс тимчасово недоступний. Скористайтесь будь ласка, Google Pay або Apple Pay."
Додано: Суб 25 лис, 2023 12:13
То Мастерпасс глюкавий як завжди.
Забийте! Ще можна буде оплатити Гугл-Пей, ото туди картку обов'язково додайте, прям з П24.
Додано: Суб 25 лис, 2023 12:28
так і зробив. додав в Google Pay, ліміт на інтернет платежі виставив потрібний, поповнив її гривнею (кред ліміт нульовий).
Питання акція на ВОГ діє сьогодні останній день чи завтра у неділю ще також діє?
бо написано "до 26.11", тобто за логікою 25.11 останній день акції
Додано: Суб 25 лис, 2023 12:34
Re: Як економити на кожному літрі бензину
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