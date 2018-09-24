Это можно в гаманець купити в додатку? Щоб, так би мовити, зарезервувати паливо по цій ціні?
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Як заощаджувати та економити
Додано: Суб 25 лис, 2023 12:40
Re: Як економити на кожному літрі бензину
Додано: Суб 25 лис, 2023 15:00
Andrey2512 Сьогодні якраз дали таку можливість 6 грн бонусами за бензин, 2 за газ.
Додано: Суб 25 лис, 2023 15:11
Re: Як економити на кожному літрі бензину
Якщо купляти на гаманець за допомогою gpay, на баланс падає 6грн на літрі.
Якщо ТСО + gpay - миттєва знижка 10грн на літрі.
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