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Як економити на
кожному літрі бензину

Як економити на кожному літрі бензину
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 32333435
Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 12:40

Re: Як економити на кожному літрі бензину

  Amethyst написав:Зустрічай зелену п'ятницю на WOG✨


Это можно в гаманець купити в додатку? Щоб, так би мовити, зарезервувати паливо по цій ціні?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 15:00

Andrey2512 Сьогодні якраз дали таку можливість 6 грн бонусами за бензин, 2 за газ.
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 15:11

Re: Як економити на кожному літрі бензину

Якщо купляти на гаманець за допомогою gpay, на баланс падає 6грн на літрі.
Якщо ТСО + gpay - миттєва знижка 10грн на літрі.
zentol
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 20:34

Re: Як економити на кожному літрі бензину

Amethyst написав:
  Andey написав:бо написано "до 26.11", тобто за логікою 25.11 останній день акції
тут логіка така, що "до" означає "по", тобто по 25.11 включно :P
З офіційних умов:

"3.2. Період проведення Акції: з 00:00:01 24.11.2023 до 23:59:59
26.11.2023, це період, впродовж якого можна стати Учасником. "
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 20:59

  zentol написав:Якщо купляти на гаманець за допомогою gpay, на баланс падає 6грн на літрі.
Якщо ТСО + gpay - миттєва знижка 10грн на літрі.

А скільки часу в гаманці зараз паливо може лежати?
В мене колись і 2 роки пролежало. А зараз як?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 21:22

Amethyst 90 днів до 500л.
Але може бути взагалі тренд на пониження ціни.
Ой+
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