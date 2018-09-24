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Як економити на кожному літрі бензину
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Як заощаджувати та економити
Додано: Суб 25 лис, 2023 12:40
Amethyst написав:
Зустрічай зелену п'ятницю на WOG✨
Это можно в гаманець купити в додатку? Щоб, так би мовити, зарезервувати паливо по цій ціні?
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Andrey2512
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Додано: Суб 25 лис, 2023 15:00
Andrey2512 Сьогодні якраз дали таку можливість 6 грн бонусами за бензин, 2 за газ.
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Ой+
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Додано: Суб 25 лис, 2023 15:11
Якщо купляти на гаманець за допомогою gpay, на баланс падає 6грн на літрі.
Якщо ТСО + gpay - миттєва знижка 10грн на літрі.
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zentol
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Додано: Суб 25 лис, 2023 20:34
Amethyst написав: Andey написав:
бо написано "до 26.11", тобто за логікою 25.11 останній день акції
тут логіка така, що "до" означає "по", тобто по 25.11 включно
З офіційних умов:
"3.2. Період проведення Акції: з 00:00:01 24.11.2023 до 23:59:59
26.11.2023, це період, впродовж якого можна стати Учасником. "
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dr_morgenstern
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Додано: Суб 25 лис, 2023 20:59
zentol написав:
Якщо купляти на гаманець за допомогою gpay, на баланс падає 6грн на літрі.
Якщо ТСО + gpay - миттєва знижка 10грн на літрі.
А скільки часу в гаманці зараз паливо може лежати?
В мене колись і 2 роки пролежало. А зараз як?
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Amethyst
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Додано: Суб 25 лис, 2023 21:22
Amethyst 90 днів до 500л.
Але може бути взагалі тренд на пониження ціни.
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Ой+
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Додано: Суб 23 гру, 2023 07:49
Купую талони. Знижка від суми стели 4 грн. Термін дії - 3 місяці. Щодо ціни -:не всі АЗС купують з однієї бензоколонки
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sens
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Додано: Нед 24 гру, 2023 12:26
sens написав:
Купую талони. Знижка від суми стели 4 грн. Термін дії - 3 місяці. Щодо ціни -:не всі АЗС купують з однієї бензоколонки
про які талони для Сокару мова?
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greenozon
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