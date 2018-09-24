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Як економити на
кожному літрі бензину

Як економити на кожному літрі бензину
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 33343536>
Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 12:40

Re: Як економити на кожному літрі бензину

  Amethyst написав:Зустрічай зелену п'ятницю на WOG✨


Это можно в гаманець купити в додатку? Щоб, так би мовити, зарезервувати паливо по цій ціні?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 15:00

Andrey2512 Сьогодні якраз дали таку можливість 6 грн бонусами за бензин, 2 за газ.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 15:11

Re: Як економити на кожному літрі бензину

Якщо купляти на гаманець за допомогою gpay, на баланс падає 6грн на літрі.
Якщо ТСО + gpay - миттєва знижка 10грн на літрі.
zentol
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 20:34

Re: Як економити на кожному літрі бензину

Amethyst написав:
  Andey написав:бо написано "до 26.11", тобто за логікою 25.11 останній день акції
тут логіка така, що "до" означає "по", тобто по 25.11 включно :P
З офіційних умов:

"3.2. Період проведення Акції: з 00:00:01 24.11.2023 до 23:59:59
26.11.2023, це період, впродовж якого можна стати Учасником. "
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 20:59

  zentol написав:Якщо купляти на гаманець за допомогою gpay, на баланс падає 6грн на літрі.
Якщо ТСО + gpay - миттєва знижка 10грн на літрі.

А скільки часу в гаманці зараз паливо може лежати?
В мене колись і 2 роки пролежало. А зараз як?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 21:22

Amethyst 90 днів до 500л.
Але може бути взагалі тренд на пониження ціни.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 07:49

Socar

Купую талони. Знижка від суми стели 4 грн. Термін дії - 3 місяці. Щодо ціни -:не всі АЗС купують з однієї бензоколонки
sens
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 12:26

  sens написав:Купую талони. Знижка від суми стели 4 грн. Термін дії - 3 місяці. Щодо ціни -:не всі АЗС купують з однієї бензоколонки

про які талони для Сокару мова?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 13:22

  greenozon написав:
  sens написав:Купую талони. Знижка від суми стели 4 грн. Термін дії - 3 місяці. Щодо ціни -:не всі АЗС купують з однієї бензоколонки

про які талони для Сокару мова?


різні є схеми, я колись знайшов вайбер канал, там людина дизель або бенз окко заправляє онлайн
Дп Пульс 52,5 Евро 49,5
95 Пульс 54,00 Евро 52,00
Ще є знижка до 50 коп. при заправці 40-60 літрів.

Але ситуативно на Вог зараз вигідніше -6,5 грн на літрі та ще й за кредитні.
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 13:32

Re: Як економити на кожному літрі бензину

  ukr0014959 написав:Але ситуативно на Вог зараз вигідніше -6,5 грн на літрі та ще й за кредитні.
Оплата Мастером на ОККО == -5грн/л на Фішку та -3%(~ 1.65грн/л) КБ на Приват
Опппа, оті 1.65 це брутто, нетто буде 1.33 (
Amethyst
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