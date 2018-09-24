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Як економити на кожному літрі бензину
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Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 24 гру, 2023 13:37
ukr0014959 написав:
Але ситуативно на Вог зараз вигідніше -6,5 грн на літрі та ще й за кредитні.
це по якій схемі?
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unicdima
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Додано: Нед 24 гру, 2023 14:15
[*]Amethyst
Востаннє редагувалось ukr0014959
в Нед 24 гру, 2023 14:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 24 гру, 2023 14:16
Amethyst написав: ukr0014959 написав:
Але ситуативно на Вог зараз вигідніше -6,5 грн на літрі та ще й за кредитні.
Оплата Мастером на ОККО == -5грн/л на Фішку та -3%(~ 1.65грн/л) КБ на Приват
Опппа, оті 1.65 це брутто, нетто буде 1.33 (
Ну в мене мастер в приваті для виплат, тобто не кредитні).
Ну і 5 грн. миттєвої знижки для мене краще ніж 5 грн бонусами.
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Додано: Нед 24 гру, 2023 14:18
unicdima написав: ukr0014959 написав:
Але ситуативно на Вог зараз вигідніше -6,5 грн на літрі та ще й за кредитні.
це по якій схемі?
Є один додаток з -5грн та на додачу -1,5 грн за оплату універсалкой
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