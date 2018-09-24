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Як економити на
кожному літрі бензину

Як економити на кожному літрі бензину
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 33343536
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 13:37

  ukr0014959 написав: Але ситуативно на Вог зараз вигідніше -6,5 грн на літрі та ще й за кредитні.

це по якій схемі?
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 14:15

[*]Amethyst
Востаннє редагувалось ukr0014959 в Нед 24 гру, 2023 14:17, всього редагувалось 1 раз.
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 14:16

  Amethyst написав:
  ukr0014959 написав:Але ситуативно на Вог зараз вигідніше -6,5 грн на літрі та ще й за кредитні.
Оплата Мастером на ОККО == -5грн/л на Фішку та -3%(~ 1.65грн/л) КБ на Приват
Опппа, оті 1.65 це брутто, нетто буде 1.33 (


Ну в мене мастер в приваті для виплат, тобто не кредитні).
Ну і 5 грн. миттєвої знижки для мене краще ніж 5 грн бонусами.
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 14:18

  unicdima написав:
  ukr0014959 написав: Але ситуативно на Вог зараз вигідніше -6,5 грн на літрі та ще й за кредитні.

це по якій схемі?


Є один додаток з -5грн та на додачу -1,5 грн за оплату універсалкой
ukr0014959
 
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  #<1 ... 33343536
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