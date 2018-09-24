RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Як економити на
кожному літрі бензину

Як економити на кожному літрі бензину
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 33343536
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 13:37

  ukr0014959 написав: Але ситуативно на Вог зараз вигідніше -6,5 грн на літрі та ще й за кредитні.

це по якій схемі?
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2429
З нами з: 10.06.19
Подякував: 101 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 14:15

[*]Amethyst
Востаннє редагувалось ukr0014959 в Нед 24 гру, 2023 14:17, всього редагувалось 1 раз.
ukr0014959
 
Повідомлень: 327
З нами з: 05.01.16
Подякував: 5 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 14:16

  Amethyst написав:
  ukr0014959 написав:Але ситуативно на Вог зараз вигідніше -6,5 грн на літрі та ще й за кредитні.
Оплата Мастером на ОККО == -5грн/л на Фішку та -3%(~ 1.65грн/л) КБ на Приват
Опппа, оті 1.65 це брутто, нетто буде 1.33 (


Ну в мене мастер в приваті для виплат, тобто не кредитні).
Ну і 5 грн. миттєвої знижки для мене краще ніж 5 грн бонусами.
ukr0014959
 
Повідомлень: 327
З нами з: 05.01.16
Подякував: 5 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 14:18

  unicdima написав:
  ukr0014959 написав: Але ситуативно на Вог зараз вигідніше -6,5 грн на літрі та ще й за кредитні.

це по якій схемі?


Є один додаток з -5грн та на додачу -1,5 грн за оплату універсалкой
ukr0014959
 
Повідомлень: 327
З нами з: 05.01.16
Подякував: 5 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 13:39

  Ой+ написав:90 днів до 500л.
Але може бути взагалі тренд на пониження ціни.

Так і сталось - топливо здешевіло, як здебільшого взимку. І фактично сенсу купляти на гаманець по чорноп'ятничним знижкам не було, що мережі і прикинули наперед.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6394
З нами з: 19.04.12
Подякував: 99 раз.
Подякували: 994 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 13:40

Ще Монобанк, майже кожного місяця, дає вибрати кешбек на заправку.
От зараз 3 відсотка на WOG
makar_
 
Повідомлень: 5
З нами з: 23.10.23
Подякував: 4 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 20:09

makar_

Сьогодні якраз оновили категорії кешбеку на січень 2024 року. WOG є в списку - нараховують 3% від суми, але максимально в місяць можна отримати 500 гривень.
veron
 
Повідомлень: 3
З нами з: 29.12.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 22:36

makar_

У меня во всех картах с кешбеком 3% на вог хех, но я там не заправляюсь(
NDV
Аватар користувача
 
Повідомлень: 176
З нами з: 09.06.19
Подякував: 31 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 23:17

Re: Як економити на кожному літрі бензину

Господа, как думаете, стоит ли в сложившихся обстоятелсивах и вообще по мировым тенденциям, покупать авто на дизеле?

Посчитал расходы на газ/гибрид и разочаровался.
Andrey2512
 
Повідомлень: 684
З нами з: 04.04.22
Подякував: 49 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 33343536
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: 7 способів економити на таксі
D2 » Сер 05 гру, 2018 16:03
1 1697
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 гру, 2018 15:19
Genicent
Finance.ua: Як економити на їжі
D2 » Пон 24 вер, 2018 12:32
4 2246
Переглянути останнє повідомлення
Сер 31 жов, 2018 17:19
dimayaroshenko
Finance.ua: Як економити на подорожах і розвагах
D2 » Пон 22 жов, 2018 12:47
0 989
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 жов, 2018 12:47
D2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (10778)
01.01.2024 23:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.