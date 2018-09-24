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Як економити на
кожному літрі бензину

Як економити на кожному літрі бензину
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 33343536
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 13:37

  ukr0014959 написав: Але ситуативно на Вог зараз вигідніше -6,5 грн на літрі та ще й за кредитні.

це по якій схемі?
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 14:15

[*]Amethyst
Востаннє редагувалось ukr0014959 в Нед 24 гру, 2023 14:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 14:16

  Amethyst написав:
  ukr0014959 написав:Але ситуативно на Вог зараз вигідніше -6,5 грн на літрі та ще й за кредитні.
Оплата Мастером на ОККО == -5грн/л на Фішку та -3%(~ 1.65грн/л) КБ на Приват
Опппа, оті 1.65 це брутто, нетто буде 1.33 (


Ну в мене мастер в приваті для виплат, тобто не кредитні).
Ну і 5 грн. миттєвої знижки для мене краще ніж 5 грн бонусами.
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 14:18

  unicdima написав:
  ukr0014959 написав: Але ситуативно на Вог зараз вигідніше -6,5 грн на літрі та ще й за кредитні.

це по якій схемі?


Є один додаток з -5грн та на додачу -1,5 грн за оплату універсалкой
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 13:39

  Ой+ написав:90 днів до 500л.
Але може бути взагалі тренд на пониження ціни.

Так і сталось - топливо здешевіло, як здебільшого взимку. І фактично сенсу купляти на гаманець по чорноп'ятничним знижкам не було, що мережі і прикинули наперед.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 13:40

Ще Монобанк, майже кожного місяця, дає вибрати кешбек на заправку.
От зараз 3 відсотка на WOG
makar_
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 20:09

makar_

Сьогодні якраз оновили категорії кешбеку на січень 2024 року. WOG є в списку - нараховують 3% від суми, але максимально в місяць можна отримати 500 гривень.
veron
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 22:36

makar_

У меня во всех картах с кешбеком 3% на вог хех, но я там не заправляюсь(
NDV
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 23:17

Re: Як економити на кожному літрі бензину

Господа, как думаете, стоит ли в сложившихся обстоятелсивах и вообще по мировым тенденциям, покупать авто на дизеле?

Посчитал расходы на газ/гибрид и разочаровался.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 12:48

Re: Як економити на кожному літрі бензину

  Andrey2512 написав:Посчитал расходы на газ/гибрид и разочаровался.


Поділіться розрахунками ;)
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