Як економити на кожному літрі бензину

Andrey2512 написав:Господа, как думаете, стоит ли в сложившихся обстоятелсивах и вообще по мировым тенденциям, покупать авто на дизеле?Посчитал расходы на газ/гибрид и разочаровался.
Ой+ написав: Ой+ написав:90 днів до 500л.Але може бути взагалі тренд на пониження ціни.Так і сталось - топливо здешевіло, як здебільшого взимку. І фактично сенсу купляти на гаманець по чорноп'ятничним знижкам не було, що мережі і прикинули наперед.
Ой+ написав:90 днів до 500л.Але може бути взагалі тренд на пониження ціни.
sens написав:якщо місто можна електрокар