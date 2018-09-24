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Як економити на
кожному літрі бензину

Як економити на кожному літрі бензину
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 34353637
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 15:08

  Andrey2512 написав:Господа, как думаете, стоит ли в сложившихся обстоятелсивах и вообще по мировым тенденциям, покупать авто на дизеле?

Посчитал расходы на газ/гибрид и разочаровался.
якщо місто можна електрокар
sens
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 15:09

  Ой+ написав:
  Ой+ написав:90 днів до 500л.
Але може бути взагалі тренд на пониження ціни.

Так і сталось - топливо здешевіло, як здебільшого взимку. І фактично сенсу купляти на гаманець по чорноп'ятничним знижкам не було, що мережі і прикинули наперед.

Було в той день дешевше ніж учора та завтра
sens
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 15:41

Re: Як економити на кожному літрі бензину

  sens написав:якщо місто можна електрокар


Якщо є де зарядитися, то так.

Короче, треба дивитися в сторону дизелів. Десь до 35 року можна ще кататися
Andrey2512
 
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