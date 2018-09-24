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Як економити на
кожному літрі бензину

Як економити на кожному літрі бензину
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 34353637
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 15:08

  Andrey2512 написав:Господа, как думаете, стоит ли в сложившихся обстоятелсивах и вообще по мировым тенденциям, покупать авто на дизеле?

Посчитал расходы на газ/гибрид и разочаровался.
якщо місто можна електрокар
sens
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 15:09

  Ой+ написав:
  Ой+ написав:90 днів до 500л.
Але може бути взагалі тренд на пониження ціни.

Так і сталось - топливо здешевіло, як здебільшого взимку. І фактично сенсу купляти на гаманець по чорноп'ятничним знижкам не було, що мережі і прикинули наперед.

Було в той день дешевше ніж учора та завтра
sens
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 15:41

Re: Як економити на кожному літрі бензину

  sens написав:якщо місто можна електрокар


Якщо є де зарядитися, то так.

Короче, треба дивитися в сторону дизелів. Десь до 35 року можна ще кататися
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 17:12

Чому не розглядаєте непідзаряджаємі гібриди (якщо нема де заряджатись).
5-метрове корито в кожах-рожах їсть в місті в середньому 5 літрів (вміє інколи і з 4.4 проїхати на відстань 20 км по місту)
По трасі теж комфортний, можна вальнути 1000 км не встаючи. І втрата буде до 7 на 100
Коротше поки ера електрокарів не прийшла (а це низька ціна і пробіг під 700-800 без зупинки) , то гібрид нормальний варіант.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 17:51

Hotab

4.4-5 л - це якщо тошнити на Пріусі: влітку, без АС та з піднятими вікнами)
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 17:56

Andrey2512 , ну зараз взимку по Києву якщо тільки підігрів сидінь то теж так буде.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 18:32

  veron написав:makar_

Сьогодні якраз оновили категорії кешбеку на січень 2024 року. WOG є в списку - нараховують 3% від суми, але максимально в місяць можна отримати 500 гривень.

а в мене на моно немає кешбека на вог.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 19:42

по Сокару є десь КБ?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 20:11

Re: Як економити на кожному літрі бензину

greenozon написав:по Сокару є десь КБ?
У Сенса, 2%
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 20:37

Re: Як економити на кожному літрі бензину

а зарядки для электричек по какой категории проходят, азс или ?!
S i m
 
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