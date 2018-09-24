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Як економити на
кожному літрі бензину

Як економити на кожному літрі бензину
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 35363738
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 09:42

Hotab Мой Туксон гибрид новый расходует по городу от 8,5 до 9,5, по трассе при 130 - 8...8,6, при 90 - 6...6,5.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 11:36

andreyiskra
Ого! А с учётом цены гибрида, выходит не очень то и экономно...
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 11:45

  andreyiskra написав:Hotab Мой Туксон гибрид новый расходует по городу от 8,5 до 9,5, по трассе при 130 - 8...8,6, при 90 - 6...6,5.

Мой Kia Niro расходует:
до 4,2 л/100 по городу летом (до 5,2 л/100 зимой)
до 5,6 л/100 за городом (80-110 км/ч)
maniachello
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 12:22

Andrey2512 Да. Я повелся на тех. характеристики: по городу 4,7-4,8, по трассе 5,7-6,0 обещали. Хотя если не газовать, то может и будет около того, но когда у тебя 230 л.с. хочется погонять.
andreyiskra
 
Повідомлень: 1412
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Подякували: 62 раз.
 
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  #<1 ... 35363738
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