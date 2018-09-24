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Як економити на кожному літрі бензину
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 05 січ, 2024 09:42
Hotab Мой Туксон гибрид новый расходует по городу от 8,5 до 9,5, по трассе при 130 - 8...8,6, при 90 - 6...6,5.
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andreyiskra
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 11:36
andreyiskra
Ого! А с учётом цены гибрида, выходит не очень то и экономно...
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Andrey2512
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 11:45
andreyiskra написав:Hotab
Мой Туксон гибрид новый расходует по городу от 8,5 до 9,5, по трассе при 130 - 8...8,6, при 90 - 6...6,5.
Мой Kia Niro расходует:
до 4,2 л/100 по городу летом (до 5,2 л/100 зимой)
до 5,6 л/100 за городом (80-110 км/ч)
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maniachello
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 12:22
Andrey2512 Да. Я повелся на тех. характеристики: по городу 4,7-4,8, по трассе 5,7-6,0 обещали. Хотя если не газовать, то может и будет около того, но когда у тебя 230 л.с. хочется погонять.
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andreyiskra
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Додано: Вів 09 січ, 2024 22:42
unicdima написав:
а в мене на моно немає кешбека на вог.
І в мене вже нема, видно це через те, що всі попередні місяці заправлявся лише там
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nighthawk5
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Додано: Сер 10 січ, 2024 18:28
nighthawk5 написав: unicdima написав:
а в мене на моно немає кешбека на вог.
І в мене вже нема, видно це через те, що всі попередні місяці заправлявся лише там
Приват віза уні 1,5 грн бенз/1 грн газ на вог до 31.01.24
greenozon написав:
по Сокару є десь КБ?
За 400 бонусів водафону 2 грн/л на карту level
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Ой+
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Додано: Сер 10 січ, 2024 18:48
Ой+ написав:
За 400 бонусів водафону 2 грн/л на карту level
дякую
а де про це почитати детальніше?
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greenozon
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Додано: Сер 10 січ, 2024 18:55
greenozon My Vodafone - бонуси - пальне
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Ой+
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Додано: Сер 10 січ, 2024 19:58
що таке My Vodafone - якийсь додаток на тел?
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greenozon
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Додано: Сер 10 січ, 2024 20:36
greenozon
Саме так. Корисна річ. Нещодавно водафон роздавав на нього якраз ті самі бонуси, а може і далі дає, які можна далі на щось витратити.
В принципі і з компа можна. https://bonus.vodafone.ua/benzin/znizhka-na-azk-socar
*777*2*542# для кнопкового.
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Ой+
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