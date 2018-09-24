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Як економити на
кожному літрі бензину

Як економити на кожному літрі бензину
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 37383940
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 14:16

Re: Як економити на кожному літрі бензину

Окко -5грн літр на Фішку+ 3% від Привата. Все одно дорожче чим у Аміка в вихідні, те теж є персональна скидка 3 грн літр. Менше 50 виходить.
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 14:18

lel
О, тре їх додаток відновити. Що там за сніжки на вихідні? Чий у них бенз?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 14:21

Re: Як економити на кожному літрі бензину

[quote="Hotab"]lel
О, тре їх додаток відновити. Що там за сніжки на вихідні? Чий у них бенз?[/quote
Згідно тестів- нормальний.
https://my.amicenergy.com.ua/
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 13:25

Re: Як економити на кожному літрі бензину

Економія на пальному може бути корисною і для вашого бюджету, і для навколишнього середовища. Ось кілька порад, які можуть допомогти вам зекономити на кожному літрі бензину:

1. **Правильне водіння:** Утримуйте стабільну швидкість, уникайте гострих прискорень та гальмувань. Використовуйте круїз-контроль на трасах, де це можливо, для збереження пального.

2. **Підтримка автомобіля:** Регулярно перевіряйте стан автомобіля та виконуйте рекомендації з технічного обслуговування, такі як заміна фільтрів та свічок запалювання. Перевіряйте також тиск у шинах, оскільки низький тиск може збільшувати споживання пального.

3. **Відмова від непотрібного обладнання:** Уникайте перевантаження автомобіля зайвим вантажем або багажем на даху, оскільки це може збільшити опір повітря і споживання пального.

4. **Використання клімат-контролю з обережністю:** Кондиціонер та обігрівач витрачають пальне, тому використовуйте їх обдумано. Включайте клімат-контроль тільки тоді, коли це дійсно потрібно.

5. **Подорожі з об'єднанням:** Плануйте свої поїздки, об'єднуючи декілька справ у одну подорож. Це допоможе уникнути зайвих виїздів і зменшити витрати на пальне.

6. **Використання альтернативних видів транспорту:** Розгляньте можливість використання велосипеда, громадського транспорту або каршерінгу для коротких поїздок, особливо в міських умовах, де вони можуть бути швидшими та економічнішими варіантами.

Надіюся, ці поради будуть корисними для вас і допоможуть зекономити на витратах на пальне.
DenVW124
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 14:37

Re: Як економити на кожному літрі бензину

  DenVW124 написав:Економія
Шо це за парнагафія? :evil:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 14:51

Re: Як економити на кожному літрі бензину

  Amethyst написав:Шо це за парнагафія? :evil:

2 помилки в слові :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 14:59

  greenozon написав:
  Amethyst написав:Шо це за парнагафія? :evil:

2 помилки в слові :)

зате морда лиця правильна 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 14:59

стая товаріщей :mrgreen: :?:
greenozon
 
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