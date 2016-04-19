Кредитная история, зачем она нужна и как ее проверить?

Додано: Сер 17 січ, 2018 23:37

В 2010 году у меня был кредит, брал его в заводе, где на то время работал, потом уволился. При увольнении из зарплаты должны были удержать оставшийся долг по кредиту. Удерживали или нет, я не знаю- тогда я не проверял. За это время меня никто не беспокоил. На днях появилась потребность оформить кредит, я очень удивился, что мне отказали, мотивируя тем, что у меня просрочка по страховым платежам. При этом никаких документов по страховке у меня нет и не было. Как мне поступить в данной ситуации, может Вы подскажете?