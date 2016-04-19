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Кредитная история, зачем она
нужна и как ее проверить?

Кредитная история, зачем она нужна и как ее проверить?
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2017 14:56

Кредитная история, зачем она нужна и как ее проверить?

Досье заемщика
Если думаете взять взаймы деньги у банка, сначала проверьте свою кредитную историю. Когда банкиры отказывают клиентам, причин они не называют. Может быть это связано с кредитной политикой и требованиям к заемщику, а, может, человек просто испортил свою кредитную историю и не знает об этом. Бывает еще хуже – ему приписали финансовые грехи, которых он не совершал. «Финансы.ua» разобрался в том, что такое кредитная история, как ее проверить и что делать, если в нее закрались ошибки.



1. Что такое кредитная история?
2. Где искать свою кредитную историю?
3. Как проверить свою кредитную историю?
4. Как выглядит кредитная история?
5. Как исправить ошибки в кредитной истории?
6. Если все плохо

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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 23:37

Кредитная история

В 2010 году у меня был кредит, брал его в заводе, где на то время работал, потом уволился. При увольнении из зарплаты должны были удержать оставшийся долг по кредиту. Удерживали или нет, я не знаю- тогда я не проверял. За это время меня никто не беспокоил. На днях появилась потребность оформить кредит, я очень удивился, что мне отказали, мотивируя тем, что у меня просрочка по страховым платежам. При этом никаких документов по страховке у меня нет и не было. Как мне поступить в данной ситуации, может Вы подскажете?
dbondarienko87
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 20:06

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Мне интересно будет почитать)) Спасибо))
Olenka Nik
 
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