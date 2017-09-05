Акції від Сбєрбанку

Получайте больше вместе с картой Visa от Сбербанка.
Так полюбившаяся многими Клиентами Акция от ПАО "СБЕРБАНК", Visa и Ашан возвращается! В связи с небывалым ажиотажем, Сбербанк представляет своим Клиентам шанс снова поучаствовать в популярной Акции.
Как и прежде, чтобы стать участником, необходимо совершить покупку любых товаров на сумму не менее 500 гривен одним чеком, с использованием Вашей карты Visa от ПАО "СБЕРБАНК", и тут же получить подарочную карту на 50 гривен (в пункте обслуживания клиентов гипермаркета) для следующей покупки
Мечтаете почувствовать футбольный драйв и побывать на матче Лиги Чемпионов? В рамках новой Акции все держатели карт Mastercard® от Сбербанка, зарегистрированные в программе "Mastercard Больше", имеют уникальный шанс принять участие в розыгрыше билетов на UEFA CHAMPIONS LEAGUE FINAL KYIV 2018.
Условия участия в Акции:
Для участия в розыгрыше призов Вам необходимо стать участником программы "Mastercard Больше", путём регистрации на сайте www.bilshe.mastercard.ua После регистрации кликайте "Принять участие в промо" Расплачивайтесь за покупки картами Mastercard® от Сбербанка. Участвуйте в розыгрыше билетов на UEFA CHAMPIONS LEAGUE FINAL KYIV 2018. Получайте еженедельные подарки.
Больше расчетов картой MasterCard® от Сбербанка - больше шансов!
Акция действует с 20.03.2018 по 10.05.2018 года года включительно
Призовой фонд Акции:
Билеты на финал Лиги Чемпионов в Киеве 26 мая 2018 - 10 пар. Футболка —500 шт. Худи — 500 шт. Шарф — 500 шт. Кепка — 500 шт. Рюкзак —500 шт. Куртка —500 шт. Мяч — 500 шт.