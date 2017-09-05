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Акції від Сбєрбанку

Акції від Сбєрбанку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 15:26

Акция для держателей карт Visa от Сбербанка

Получайте больше вместе с картой Visa от Сбербанка.

Так полюбившаяся многими Клиентами Акция от ПАО "СБЕРБАНК", Visa и Ашан возвращается!
В связи с небывалым ажиотажем, Сбербанк представляет своим Клиентам шанс снова поучаствовать в популярной Акции.

Как и прежде, чтобы стать участником, необходимо совершить покупку любых товаров на сумму не менее 500 гривен одним чеком, с использованием Вашей карты Visa от ПАО "СБЕРБАНК", и тут же получить подарочную карту на 50 гривен (в пункте обслуживания клиентов гипермаркета) для следующей покупки

https://www.sberbank.ua/visa_auchan/
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Повідомлень: 325
З нами з: 01.09.17
Подякував: 12 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 13:34

Акция для держателей карт MasterCard от Сбербанка

Мечтаете почувствовать футбольный драйв и побывать на матче Лиги Чемпионов? В рамках новой Акции все держатели карт Mastercard® от Сбербанка, зарегистрированные в программе "Mastercard Больше", имеют уникальный шанс принять участие в розыгрыше билетов на UEFA CHAMPIONS LEAGUE FINAL KYIV 2018.


Условия участия в Акции:

Для участия в розыгрыше призов Вам необходимо стать участником программы "Mastercard Больше", путём регистрации на сайте www.bilshe.mastercard.ua
После регистрации кликайте "Принять участие в промо"
Расплачивайтесь за покупки картами Mastercard® от Сбербанка.
Участвуйте в розыгрыше билетов на UEFA CHAMPIONS LEAGUE FINAL KYIV 2018.
Получайте еженедельные подарки.


Больше расчетов картой MasterCard® от Сбербанка - больше шансов!

Акция действует с 20.03.2018 по 10.05.2018 года года включительно

Призовой фонд Акции:

Билеты на финал Лиги Чемпионов в Киеве 26 мая 2018 - 10 пар.
Футболка —500 шт.
Худи — 500 шт.
Шарф — 500 шт.
Кепка — 500 шт.
Рюкзак —500 шт.
Куртка —500 шт.
Мяч — 500 шт.

https://www.sberbank.ua/mc_football/
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Повідомлень: 325
З нами з: 01.09.17
Подякував: 12 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 02:44

Re: Акції від Сбєрбанку

Найкраща акція від Сбєрбанка- то було б повернути борги Сбєрбанка СРСР а потім піти звідси.
chieff
 
Повідомлень: 226
З нами з: 31.07.08
Подякував: 211 раз.
Подякували: 19 раз.
 
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  #<12
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