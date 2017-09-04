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Акції від Сбєрбанку

Акції від Сбєрбанку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 16:03

Новые условия пользования сервисами Mastercard® в аэропортах

Уважаемые Клиенты!

Информируем вас о том, что с 1 июля 2018 года будут обновлены условия пользования сервисами Mastercard® в аеропортах «Борисполь» и «Киев». Для того, чтобы получить доступ к бизнес-залам или услуге Fast Line в аэропорту «Борисполь», держателям карт Mastercard® будет необходимо выполнить дополнительное условие – предварительно осуществить транзакции своей картой на общую сумму не менее 3000 грн. за предыдущие 30 + 5 дней*.

Указанные изменения касаются карт уровня Platinum Mastercard® и World Elite Mastercard®. Таким образом, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо заранее осуществлять покупки, расплачиваясь картой Mastercard® в ​​торгово-сервисной сети или Интернете.

Обращаем ваше внимание на то, что обработка авторизационных запросов и списание средств по карточному счету занимает от 3-х до 5-ти дней, следовательно, последние 5 дней не учитываются.

ВНИМАНИЕ! Для клиентов АО «СБЕРБАНК» 30 дней будет действовать специальный Welcome-период, в течение которого оборот по картам учитываться не будет.
Для вашего комфорта в мессенджере был создан бот-помощник – @MastercardUkraine.

Он поможет:

узнать какие сервисы в аэропортах доступны по вашей карте;
заблаговременно заказать товары на MyDutyFree;
ознакомиться с навигацией в аэропорту;
узнать перечень бизнес-залов Mastercard® в других городах и странах, а также многое другое.

Детальнее со всеми обновленными условиями вы можете ознакомиться по ссылке.

https://www.sberbank.ua/info_client/view/301/
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Повідомлень: 454
З нами з: 01.09.17
Подякував: 28 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 16:04

Акция "Выиграйте билеты на UPark, чтобы лето было ярче"

Лето, солнце и музыка - это все, что нужно для хорошего настроения!

Все держатели карт Mastercard® от АО «СБЕРБАНК», зарегистрированные в программе Mastercard Більше, имеют прекрасную возможность принять участие в розыгрыше билетов на музыкальный фестиваль «UPark Festivale 2018», который будет проходить в Киеве с 25.07.2018 по 26.07.2018 года.

Для участия в Акции зарегистрируйтесь в программе Mastercard Більше, рассчитывайтесь своей картой в торгово-сервисной сети или Интернет и накапливайте баллы.

Чтобы стать победителем Вам необходимо:

Обменять 10 баллов на участие в акции.
Получить шанс выиграть одну из 10 пар билетов на два дня фестиваля.

Акция действует с 02.07.2018 по 16.07.2018 года года включительно.

Официальные правила Акции

Подробные условия на http://www.bilshe.mastercard.ua

https://www.sberbank.ua/mc_UPark/
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 454
З нами з: 01.09.17
Подякував: 28 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<123
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    тему
Відповісти
на тему
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