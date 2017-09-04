Акції від Сбєрбанку

Информируем вас о том, что с 1 июля 2018 года будут обновлены условия пользования сервисами Mastercard® в аеропортах «Борисполь» и «Киев». Для того, чтобы получить доступ к бизнес-залам или услуге Fast Line в аэропорту «Борисполь», держателям карт Mastercard® будет необходимо выполнить дополнительное условие – предварительно осуществить транзакции своей картой на общую сумму не менее 3000 грн. за предыдущие 30 + 5 дней*.
Указанные изменения касаются карт уровня Platinum Mastercard® и World Elite Mastercard®. Таким образом, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо заранее осуществлять покупки, расплачиваясь картой Mastercard® в торгово-сервисной сети или Интернете.
Обращаем ваше внимание на то, что обработка авторизационных запросов и списание средств по карточному счету занимает от 3-х до 5-ти дней, следовательно, последние 5 дней не учитываются.
ВНИМАНИЕ! Для клиентов АО «СБЕРБАНК» 30 дней будет действовать специальный Welcome-период, в течение которого оборот по картам учитываться не будет.
Для вашего комфорта в мессенджере был создан бот-помощник – @MastercardUkraine.
Он поможет:
узнать какие сервисы в аэропортах доступны по вашей карте;
заблаговременно заказать товары на MyDutyFree;
ознакомиться с навигацией в аэропорту;
узнать перечень бизнес-залов Mastercard® в других городах и странах, а также многое другое.
Детальнее со всеми обновленными условиями вы можете ознакомиться по ссылке.